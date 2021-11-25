Kendini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı 3 kişi yakalandı - Haberler
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Kendini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı 3 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kendini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı 3 kişi yakalandı -2 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdı, karakola gidip şikayetçi oldu -Aralarında kadınında bulunduğu 3 şahıs yakalanıp cezaevine gönderildi Ümraniye'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak, 69 yaşındaki S.İ.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Kendini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı 3 kişi yakalandı

-2 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdı, karakola gidip şikayetçi oldu

-Aralarında kadınında bulunduğu 3 şahıs yakalanıp cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Ümraniye'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak, 69 yaşındaki S.İ.'nin toplam 2 milyon lira değerinde ziynet ve parasını çaldıkları iddia edilen biri kadın, 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte 389 bin lira para ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de 69 yaşındaki S.İ, karakola giderek, kendisini telefonla arayan ve polis olduklarını söyleyen kişilere 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını ve nakit para verdiğini söyledi. Konuyla ilgili, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Ekipler şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda konuyla ilgilisi olan 3 kişi gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildiler

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İbrahim C. (44), Vedat D. (39), ve eşi Saadet K. 'nın daha önceden benzer suçlardan suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Öte yandan şahısların evlerinde yapılan aramada 380 bin lira nakit para bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı 3 kişi yakalandı

Kendini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı 3 kişi yakalandı

Kendini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı 3 kişi yakalandı

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