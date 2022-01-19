Son dakika gelen haberlere göre Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Bunun ardından vatandaşlar, Kenan Yaşar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Anayasa Mahkemesi Üyesi Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar'ın hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Kenan Yaşar geliyor. Peki, Kenan Yaşar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Detaylar haberimizde...

KENAN YAŞAR KİMDİR?

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi.

Kenan Yaşar 1971 yılında Çorum'da dünyaya gelmiştir. Aslen Selanik göçmeni olan Kenan Yaşar ilk, orta ve lise öğretimini Çorum'un İskilip ilçesinde okumuştur. Kenan Yaşar, Önlisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro bölümünde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Kenan Yaşar bir dönem edebiyatla da ilgilenmiştir. Çok sayıda şiiri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bir dönem "Aşkın -e Hali" isminde bir edebiyat dergisi çıkarmıştır.

Kenan Yaşar 1996 senesinde Çorum Barosu'na kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 51 yaşında olan Kenan Yaşar evlidir ve 2 çocuğu bulunmaktadır.

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