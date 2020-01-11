Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Yarışmacı için format değiştirildi
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan Ümmü Gülsüm için yarışmada farklı bir format izlendi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu, yarışmacı ise kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı.
Yıllardır ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma programında bir ilk yaşandı ve yarışmacı için format değiştirildi.
YARIŞMACI İÇİN FARKLI BİR FORMAT İZLENDİ
Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. 4 yaşında geçirdiği hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm için yarışmanın formatında ilk kez değişiklik yapıldı. Yarışmaya Artvin'den katılan Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm için özel kartonlar hazırlandı.
YARIŞMACI KARTONLARLA SORULARI CEVAPLADI
27 yaşındaki Ümmü Gülsüm, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını kendisine özel hazırlanan kartonlarla cevapladı. Gülsüm'ün yarışma performansı izleyiciden tam not aldı.