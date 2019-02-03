Kenan İmirzalıoğlu ile Aynı Projede Yer Alacakları İddialarına Cansu Dere'den Açıklama Geldi

Kenan İmirzalıoğlu ile Aynı Projede Yer Alacakları İddialarına Cansu Dere'den Açıklama Geldi

Güzel oyuncu Cansu Dere, eski rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ile aynı projede oynayacağı iddialarını yalanlayarak, "Hiç öyle bir şey yok. Başka bir işle flört aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu Cansu Dere, eski rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ile aynı projede oynayacağı iddialarını yalanlayarak, "Hiç öyle bir şey yok. Başka bir işle flört aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

BERABER ROL ALACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yakın arkadaşlar Cansu Dere ve Burçin Terzioğlu, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Dere, eski rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ile aynı projede yer alacağı iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Cansu Dere, "Hiç öyle bir şey yok. Başka bir işle flört aşamasındayız." açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz günlerde Cansu Dere'nin eski rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ile tekrar bir projede yer alacağı iddia edilmişti.

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YORUMLAR (5)

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    Her türlü gıdada devlet eliyle üretim yapılmalı.Paramız tefecilere değil devletimize gitmeli.Özellikle hal ürünlerinden bahsediyorum.Devletin ekmeğini yiyoruz hepimiz.Mesela Boron üretildi.Çok sevindik bir an önce alalım dedik.Yani milletimizde bir sorun yok.Yerli malını alıyoruz.Sorun üretimde ey yetkililer.Üretmediğimiz sürece sıkıntı yaşarız.ÜRETİM ÜRETİM ÜRETİM....
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