Kenan İmirzalıoğlu ile Aynı Projede Yer Alacakları İddialarına Cansu Dere'den Açıklama Geldi

Güzel oyuncu Cansu Dere, eski rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ile aynı projede oynayacağı iddialarını yalanlayarak, "Hiç öyle bir şey yok. Başka bir işle flört aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

BERABER ROL ALACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yakın arkadaşlar Cansu Dere ve Burçin Terzioğlu, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Dere, eski rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ile aynı projede yer alacağı iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Cansu Dere, "Hiç öyle bir şey yok. Başka bir işle flört aşamasındayız." açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz günlerde Cansu Dere'nin eski rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu ile tekrar bir projede yer alacağı iddia edilmişti.