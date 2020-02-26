: Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e aşk dolu doğum günü mesajı

26.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:04

Aşklarına kaldıkları yerden devam eden Kenan Doğulu ve Beren çiftinden hayranlarını mutlu eden bir paylaşım daha geldi. Geçtiğimiz yıl Beren'in doğum gününde patlak veren kriz bu yıl yerini romantik ve aşk dolu paylaşıma bıraktı.

KRİZ DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

2014 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin arasındaki sorun, geçtiğimiz yıl güzel oyuncu Beren Saat'in doğum gününde ölen eski erkek arkadaşını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

EVLİLİĞE İKİNCİ ŞANS

Evliliklerinde 8 ay sorun yaşayan ve hiç birlikte görüntülenmeyen Kenan Doğulu ve Beren Saat'in boşanacakları iddia edildi. Haklarında ihanet haberleri dahi çıkan çift ise kimseye aldırış etmeden evliliklerine ikinci bir şans verdi. Çift, ilk kez geçtiğimiz Kasım ayında sarmaş dolaş görüntülenmişti.

"ÇOK SEVİYORUM SENİ SEVMEYİ"

Aralarındaki buzları eriten ünlü çiftten Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününde adeta aşkını haykırdı. Doğulu, Saat'le olan fotoğrafını paylaşıp altına "Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün" notunu düştü. Şarkıcının bu paylaşımına beğeni ve yorum yağarken, takipçileri, ikiliyi tekrar mutlu gördüklerine sevindiklerini dile getirdi.

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