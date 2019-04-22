Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı: Saldıranlardan Birisi Bıçak Salladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Kenan Nohut'un "Saldıranlardan birisi bıçak salladı. Dirseğimle vurarak yere yıktım." dediğini aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun fiili saldırısına uğradı. Saldırgan olduğu değerlendirilen 6 kişinin kimliği belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

Selvi, Hürriyet'te "Kılıçdaroğlu'na derin saldırı" başlığıyla yayımlanan yazısında Kılıçdaroğlu'nun uğradığı linç girişimi ile ilgili olarak başdanışman Kenan Nohut'un ifadelerine yer verdi.