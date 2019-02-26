Kemal Doğulu'dan Canlı Yayında Bahar Candan İtirafı!

Kemal Doğulu, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Doğulu, babasıyla ilişkisi ve yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

Kemal Doğulu canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"2 KEZ KALBİ DURAN BİRAN ADAMIM"

"Yoğun bakım sürecinde rüya sandığım bir an vardı. Meğerse o sahne gerçekmiş. Hande gelmiş. Elini cama koymuş, beni çıkarmaya çalışıyordu... Bana ailem dışında en çok yaklaşabilen o olmuş. Araf işte bu. Araf işte bu. Ölmemişsin... Ama yaşamıyorsun da! Hep bir hayata tutunma çabası. O anlarda ben bomboş bir sahilde cam fanus gördüm. Yoğun bakımda hastası olanlar bilsin, onlar duyuyorlar. Ettiğiniz duaları hissesiyorlar. Yaşadığım için bu kadar rahat söyleyebiliyorum. Ben uyandığımda bütün ailem ayaklarıma kapanmış ağlıyorlardı. Çünkü doktorlar 'Beklemeyin yaşamayacak, biz makinelerle ayakta tutuyoruz' demişler. Doktorlar 'mucize' diyorlar. 2 kez kalbi duran bir adamım."

"BAHAR CANDAN'I SEVMİYORUM"

"Bahar Candan'ı sevmiyorum. Sevilecek biri mi? 1 saat dayanabilirsin, sonra sinir krizi geçirtir insana. Maalesef ismi geçen şahıs gerçektir. Sahtesi olamayacak kadar gerçek. Lütfen onu kendi haline bırakın. Neslihan çok güzel bir kadın. Programda da maskülendi, şimdi de maskülen. O çok güzel bir beden."

"SOKAKTA YATTIM"

"Sokakta kaldım ben, sokakta yattım. 17 yaşımda geldim İstanbul'a bir sürü sıkıntı yaşadım. Kuzenimde kalıyordum sonra amcama geçtim. Cebimde günde sadece bir simit ya da bir ekmek alacak kadar para vardı. Parkta bankta birkaç gece geçirmişliğim vardır. Gezi Parkı'nda kaldım. Çok eskidir bu olay, yatmaktan kastım gece boyunca oturdum. En azından 'Taksim daha güvenlidir diye düşündüm' orada kaldım. Gidecek arkadaşım da yoktu, ev tutacak param da, ekmek alacak param da… Zor günlerden geçtik. Herkes gökten zembille indik sanıyor ama öyle değil."

"SADECE SAFÇA HAYAL ETTİM"

"Ben Kadir'in ya da kendimin ünlü olacağını inanmıyordum. Biz o niyetle çıkmadık ki o yola. Sadece safça hayal ettim, oldu. Bazıları hırslıdır 'ben bunu yapacağım' der ama biz öyle değildik. Ben kuaförlük yapıyordum Kadir de garsondu. Benim biraz çevrem vardı, Kadir'i iyi kafelere iyi mekanlara yerleştirdim. İki üç yıl beraber oturduk kendi parasını kazandı eve çıktı. Sonra Mehmet geldi üniversite okumaya. Ben artık abilikten emekli oluyorum, kız dayısı oluyorum. Kız kardeşim hamile… Kadir ve Neslihan'da şu anda çocuk yok ama düşünceleri var… Ben Kadir'e 'bu kızı sakın kaçırma, çok efendi' dedim. Çok mütevazı çok eğlenceli, çok komik, çok ağlak muhteşem bir insan. Evine gideriz kahveleri Neslihan servis eder, en başından beri ailemizdenmiş gibiydi."