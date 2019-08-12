Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen Kübra, 12 saatte kurtarıldı

12.08.2019 08:16

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyaca ünlü Kelebekler Vadi'sinde patika yolda yürürken yaklaşık 7 metre yükseklikten düşüp yaralanan Kübra Batıhan, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı. Genç kızın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DENGESİNİ KAYBEDİP 7 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay, Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. Tatil için geldiği ilçede bir arkadaşıyla vadide yürüyüşe çıkan Kübra Batıhan, dengesini kaybedip yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Arkadaşı, 112 Acil Servis'i arayıp, yaralanan Batıhan için yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD, Fethiye ve Marmaris AKUT ekipleri ile UMKE sevk edildi.

İPLE KURTARMA İSTASYONU KURULDU

Gelen ekipler, Kübra Batıhan'a ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptı. Bölgede helikopter ve makara sisteminin kurulmasının uygun olmadığı tespit edilince, iple kurtarma istasyonu kuruldu. Kübra Batıhan, yapılan çalışmayla kurtarılarak ambulansa taşındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Batıhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA