Kelebek hastalığı! Lupus (Kelebek hastalığı) nedir? SLE nedir, belirtileri nelerdir?

Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen lupus, tıp literatüründe SLE yani Sistemik Lupus Eritematozus olarak geçmektedir. Kalıtsal veya sonradan gelişebilecek otoimmün hastalığı olan kelebek hastalığı, romatizmal problemleri de açığa çıkarır. Lupus (Kelebek hastalığı) nedir? SLE nedir, belirtileri nelerdir? Lupus ne demek? Lupus nasıl teşhis edilir? Kelebek hastalığı nedir? Kelebek hastalığı belirtileri nelerdir? Kelebek hastalığı neden olur? Kelebek hastalığı genetik midir?

Lupus (Kelebek hastalığı) nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kelebek hastalığı veya lupus olarak bilinen hastalık hem cilt lezyonlarına hem de romatizmal problemlere yol açabilir. Her vakada farklı problemlerin görüldüğü hastalık hakkında en çok araştırılan başlıklar "Kelebek hastalığı nedir? Lupus nedir? Lupus belirtileri nedir? Kelebek hastalığı genetik midir?" başlıkları araştırılıyor.

KELEBEK HASTALIĞI NEDİR?

Lupus olarak da adlandırılan kelebek hastalığı, otoimmün hastalıklardan biridir. Vücudunuzun bağışıklık sistemi kendi doku ve organlarınıza saldırdığında ortaya çıkan lupusun neden olduğu iltihaplanma, eklemleriniz, cildiniz, böbrekleriniz, kan hücreleriniz, beyniniz, kalbiniz ve akciğerleriniz dahil olmak üzere birçok farklı vücut sistemini etkileyebilir.

LUPUS NE DEMEK?

Lupus, kelebek hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus adlı bir hastalıktır. Vücutta pek çok organa birden yansıyan romatizmal bir hastalık olan lupus, yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüyle de kendini belli edebilir. Bu nedenle halk arasında kelebek hastalığı olarak da adlandırılır.

LUPUS NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Lupus'un belirti ve semptomları genellikle diğer hastalıklara benzediği için teşhis edilme süreci biraz zor olabilir. Lupusun en belirgin belirtisi arasında her iki yanağında da bir kelebeğin kanatlarını andıran bir yüz döküntüsü olabileceği belirtiliyor. Bu belirti lupus vakalarının hepsinde olmasa da çoğunda görülür.

Bazı insanlar enfeksiyonlar, bazı ilaçlar ve hatta güneş ışığı tarafından tetiklenebilen lupus geliştirme eğilimi ile doğarlar. Lupus için bir tedavi olmasa da, tedaviler semptomları kontrol etmeye yardımcı olabilir.

LUPUS BELİRTİLERİ

Tüm lupus vakaları tam olarak aynı değildir. Belirti ve semptomlar aniden ortaya çıkabilir veya yavaş gelişebilir, hafif veya şiddetli olabilir ve geçici veya kalıcı olabilir. Lupuslu çoğu insan, belirtiler ve semptomlar bir süre daha kötüleştiğinde, bir süreliğine iyileştiğinde veya hatta tamamen kaybolduğunda, alevlenme adı verilen ataklarla yeniden kendini gösterebilir.

Lupus, vücudun bağışıklık sisteminin hiperaktif hale geldiği ve normal, sağlıklı dokuya saldırdığı uzun süreli bir otoimmün hastalıktır. Semptomlar arasında iltihaplanma, şişme ve eklemlerde, deride, böbreklerde, kanda, kalpte ve akciğerlerde hasar bulunabilir.

Yaşadığınız lupusun belirti ve semptomları, hastalıktan hangi vücut sisteminizin etkilendiğine bağlı olarak gelişecektir. En yaygın belirti ve semptomlar şunları içerir:

Tükenmişlik

Ateş

Eklem ağrısı ve şişmesi

Yüzde, yanakları ve burun köprüsünü kaplayan kelebek şeklinde döküntü veya vücudun başka yerlerinde döküntüler

Güneşe maruz kalma ile ortaya çıkan veya kötüleşen cilt lezyonları

Soğuğa maruz kaldığında veya stresli dönemlerde beyaz veya maviye dönen parmaklar veya ayak parmakları

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Göz kuruluğu

Baş ağrısı veya hafıza kaybı

KELEBEK HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Otoimmün bir hastalık olarak lupus, bağışıklık sisteminiz vücudunuzdaki sağlıklı dokuya saldırdığında ortaya çıkar. Lupus, genetiğinizin ve çevrenizin bir kombinasyonundan kaynaklanıyor olabilir.

Lupusa kalıtsal yatkınlığı olan kişilerin, çevrede lupusu tetikleyebilecek bir şeyle temas ettiklerinde hastalığı geliştirebilecekleri görülmektedir. Bununla birlikte, çoğu durumda lupusun nedeni bilinmemektedir. Bazı potansiyel tetikleyiciler şunları içerir:

Güneş ışığı. Güneşe maruz kalma, lupus cilt lezyonlarına neden olabilir veya duyarlı kişilerde var olan bir hastalığı tetikleyebilir.

Enfeksiyonlar. Bir enfeksiyona sahip olmak, bazı insanlarda lupusu başlatabilir veya nüksetmeye neden olabilir.

İlaçlar. Lupus, belirli tansiyon ilaçları, nöbet önleyici ilaçlar ve antibiyotikler tarafından tetiklenebilir. İlaca bağlı lupusu olan kişiler genellikle ilacı almayı bıraktıklarında iyileşirler. Nadiren, ilaç durdurulduktan sonra bile semptomlar devam edebilir.

LUPUS RİSK GRUBU: KİMLER RİSK ALTINDA?

Herkes lupus geliştirebilir. Ancak aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı insanlar lupus için daha yüksek risk altındadır:

15 ila 44 yaş arası kadınlar

Afrikalılar, Asyalılar, Hispanik/Latin, Amerikan Yerlileri veya Pasifik Adalıları dahil olmak üzere belirli ırksal veya etnik gruplar

Lupus veya başka bir otoimmün hastalığı olan bir aile üyesi olan kişiler