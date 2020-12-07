Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu
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Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

07.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:06

- Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu Birbirleriyle geçinemeyenler için kullanılan 'kedi köpek gibi kavga ediyorlar' sözü Bursa'da yalan oldu.

- Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

BURSA - Birbirleriyle geçinemeyenler için kullanılan 'kedi köpek gibi kavga ediyorlar' sözü Bursa'da yalan oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde birlikte büyüyen kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Selçuk Mahallesinde çay bahçesi işleten Nihat Temel, kedi ve köpeğinin küçükken birbiriyle kaynaştığını, birlikte büyüdüğünü söyledi. Görenlerin bu duruma şaşırarak hayvanların video ve fotoğraflarını çektiğini anlatan Nihat Temel, "Köpek ve kedimiz aynı kaptan yemek yiyorlar. Birbirlerine o kadar bağlılar ki birbirlerine olmadan yemek yemezler. Kedi ve köpeğin aynı kaptan yemek yediği dünyada biz neyi paylaşamıyoruz anlamıyorum. Normalde kedi ile köpek bir arada olmaz, ama bunlar oynayarak bir arada büyüdü, hala da oynuyorlar. Birbirlerine çok düşkünler, kavga etmezler" diye konuştu.

Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu
Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu
Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu
Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu
Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ATAŞ

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