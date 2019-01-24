Kar Yolları Kapatınca Hasta Keçisini Veterinere Götürmek İçin 2 Kilometre Sırtında Taşıdı

Batman'ın Kozluk ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan Geçitaltı köyünde bir vatandaş, hastalanan keçisini sırtında 2 kilometre taşıyarak, ilçe merkezine ulaştırdı.

KAR YAĞIŞI YOLLARI KAPATTI

Kozluk'ta kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Bunun üzerine İlçe Özel İdare ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

KEÇİSİNİ SIRTINA ALIP VETERİNERE TAŞIDI

Yolu kapanan Geçitaltı köyünde yaşayan bir vatandaş ise, hastalanan keçisini veterinere götürebilmek için yaklaşık 2 kilometre sırtında taşıdı. Karlı yolu sırtında keçiyle aşan vatandaş, keçiyi ilçe merkezine ulaştırdı.

İşte yürekleri ısıtan o görüntüler;

Kaynak: İHA