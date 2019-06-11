Keanu Reeves, fotoğraf çektirirken ki davranışıyla gönüllerde taht kurdu!
Daha önce metroda gizlice çekilen görüntüsüyle kibarlığı ve nazikliği ortaya çıkan, böylelikle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Keanu Reeves, hayranlarına asla dokunmuyor. Reeves hayranlarına dokunarak onları rahatsız etmek istemiyor.
Kibarlığı ve hayırseverliğiyle tanınan ünlü oyuncu Keanu Reeves'in hayranlarıyla fotoğraf çektirirken temasta bulunmuyor.
NEZAKETİNİ KANITLADI
Daha önce metroda inenlere öncelik verip kadınlara da yerini verdiğini gösteren gizlice çekilen görüntüsüyle gönülleri fetheden Reeves, bir kez daha nezaketini kanıtladı. 54 yaşındaki Kanadalı oyuncunun yıllardır hayranlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarda bir detay dikkat çekti.
RAHATSIZ ETMEMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR
Reeves, yan yana ve sarılarak poz verdiği hayranlarına asla dokunmuyor. Eliyle onların belini kavramıyor. Fotoğraflarda Reeves'in eline dikkatli bakınca, yanındaki kişiyi rahatsız etmemek için elini havada tuttuğu görülüyor.
HEP BÖYLEYDİ
Bunun son dönem Hollywood'da patlak veren taciz olayları nedeniyle ilgili olduğu yazılsa da aslında ünlü oyuncunun tanınmaya başladığından beri insanlarla 'temas' konusunda mesafeli olduğu biliniyor.
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adamsın adamın dibisin gözümCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hollywood''da Keanu abim gibi bir kral adam yok. Hayatını okursanız anlarsınız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ayni arda turanCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bir şey hissederse karate hareketiyle sırtlarına giydiriverecekCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu adamın bir çok iyi yönünü görebilirsiniz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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