Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi
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Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi Rize'de kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi.

Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi

RİZE - Rize'de kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi.

Olay merkez Piriçelebi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde saat 15.00 sularında meydana geldi. Deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle Kentsel Dönüşüm kapsamında çalışmaları devam eden Belediye Blokları'nın inşaat alanında kazılı olan yolun kör noktasına denk gelmesi nedeniyle 53 AJ 475 plakalı kamyon tekerlekleri boşta kalınca devrildi. Kazada sürücü yara almadan aracından çıkarken, kamyonun devrildiği yerde güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan kamyonun devrildiğini gören bazı meraklılar ise cep telefonlarına sarıldı. Olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılan vatandaşlar cep telefonlarıyla devrilen kamyonu çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi
Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi
Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi
Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi
Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi
Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi
Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi
Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi
Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi
Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi
Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi
Kazılan yol kör noktasına rastlayan kamyon devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa

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