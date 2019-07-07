Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!

Bursa'da döner kavşakta 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, kanlar içerisinde kalan bir yaralı ambulansın içinde kalan yüzünün fotoğrafını çekip kendine baktı.

Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Caddesinde seyirde halinde bulunan 2 otomobile, kırmızı ışıkta geçen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yola savrulurken, İ.H., D.U. ve B.Ö.'de yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Ambulansta bindirilen yaralılardan birinin cep telefonunu çıkarıp kanlar içerisinde kalan yüzünün fotoğraflarını çekip kendine bakması herkesi şaşırttı. Polis ekipleri olası bir kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA