Kazara Aşk Tahsin kimdir? Uğur Çavuşoğlu kim, kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarına yepyeni bir yaz dizisi geliyor. Kazara Aşk dizisi sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekran karşısına kilitleyeceğe benziyor. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra Kazara Aşk dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrollerinde Sude Zülal Güler, Ümit Kantarcılar gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Kazara Aşk Tahsin kimdir? Uğur Çavuşoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…

Yeni Yaz dizilerinden olan Kazara Aşk, sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekran karşısına kilitleyecek. Star TV ekranlarının yeni dizisi Kazara Aşk 'ın başrollerinde Sude Zülal Güler ve Ümit Kantarcılar gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra Kazara Aşk dizisinin Tahsin'i merak konusu oldu. Peki, Kazara Aşk Tahsin kimdir? Uğur Çavuşoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

KAZARA AŞK TAHSİN KİMDİR?

Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ın Tahsin karakterine başarılı oyuncu Uğur Çavuşoğlu hayat vermektedir.

UĞUR ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Doğum Tarihi: 12 Mart 1967

Kaç yaşında: 54 yaşında

Meslek: Aktör

Ahmet Uğur Çavuşoğlu, 12 Mart 1967 tarihinde doğan Türk oyuncu ve sinema sanatçısıdır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölumü ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Uğur Çavuşoğlu,Euridice'nin Elleri , Romeo ve Juliet , Londra Caddesi, Fosforlu Cevriye gibi birçok tiyatro oyununda yer almıştır.

En son Ege'nin Hamsisi, Sen Anlat Karadeniz, Gel Dese Aşk gibi dizilerde rol alan Çavuşoğlu, şu anda Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ta Tahsin karakterine hayat veriyor.

Rol aldığı dizi ve filmler

Filmler

Kış Çiçeği : (1996) Yüksel

Yaban : (1996)

80. Adım : (1996)

Her şey Çok Güzel Olacak (1998) Suat

Kara Kentin Çocukları : (1999)

Beni Unutma : (2000) Gazeteci

Cebimde Çok Küçük Elma Var (2000)

Zeynep'in Sekiz Günü : (2007) Şef

Es Ruhumun Es Zamanı : (2012)

Diziler