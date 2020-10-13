Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?
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Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

13.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:47
Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi yapmanın püf noktaları? Nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Malzemeleri nelerdir?

En sevilen lezzetlerin arasında Kazandibi ilk sırada yer alıyor. Kazandibi hem lezzetli olması açısından hem de çayın yanında vazgeçilmez bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen tatlılar arasında yer almaktadır. İşte Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

KAZANDİBİ MALZEMELERİ

• 6 su bardağı süt

• 2 yemek kaşığı nişasta

• 1 su bardağı un

• 1 su bardağı şeker

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 paket vanilya

KAZANDİBİ YAPILIŞI

1. Öncelikle orta boy bir tencereye bütün malzemeleri alarak karıştırıyoruz.

2. Muhallebi elde ediyoruz. En son tereyağını ve vanilyasını dökerek muhallebimizi 5 dk kadar pişiriyoruz.

3. Orta boy alüminyum tepsiye bolca tereyağı sürüyoruz ve 3 yemek kaşığı kadar tepsiye şeker döküyoruz.

4. Her yeri eşit olmasına özen gösterin.

5. Sonra pişmiş muhallebiyi tepsiye döküyoruz ve orta ateşte sürekli olarak çevirerek muhallebiyi pişiriyoruz.

6. 25-30 dk yeterli burda önemli olan tepsiyi sürekli çevirerek kontrollü pişirmek kenar kısımların da pişmesine özen göstermek biraz dibi tutan muhallebinin kokusu biraz çıkar.

7. O zaman hemen ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.

8. Soğuduktan sonra 1-2 saat de buzdolabında bekletiyoruz.

PÜF NOKTALARI

• Muhallebinizi tepside pişirirken sürekli çevirmelisiniz.

• Dibinin tuttuğunu fark ettiğinizde hemen ocaktan almalısınız.

• Tatlınızı soğuduktan sonra dolaba koyarak 1-2 saat dinlendirmelisiniz.

KAÇ KALORİDİR?

• Orta porsiyon kazandibi tatlısı yaklaşık olarak 201 kaloriye denk gelmektedir.

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