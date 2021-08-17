Kazandibi tarifi! Masterchef Kazandibi nasıl yapılır? 17 Ağustos Kazandibi tatlı tarifi! Gerekli malzemeler!
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Kazandibi tarifi! Masterchef Kazandibi nasıl yapılır? 17 Ağustos Kazandibi tatlı tarifi! Gerekli malzemeler!

Kazandibi tarifi! Masterchef Kazandibi nasıl yapılır? 17 Ağustos Kazandibi tatlı tarifi! Gerekli malzemeler!
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Masterchef 17 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Kazandibi tatlısı yapılması istendi. Peki Masterchef Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Kazandibi yemek tarifi! Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kazandibi tarifi oldu. Peki en güzel Kazandibi tatlısı tarifi nasıldır? Kazandibi tatlısı nasıl yapılır? Kazandibi için gerekli malzemeler nelerdir?

MASTERCHEF KAZANDİBİ TARİFİ

KAZANDİBİ HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle pirinç ununu, un, nişasta ve derin bir kapta karıştırınız.
  • Daha sonra 1 su bardağı ile süt katarak karıştırınız fakat karıştırırken karışımın topaklanmamasına dikkat etmelisiniz.
  • Sonrada kalan sütü, toz şekeri ve tuzu katarak karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı orta dereceli ateşte kaynayana kadar karıştırınız.
  • Daha sonrada kaynamamış sütten bir kepçe alarak nişastalı karışıma ekleyerek karıştırınız.
  • Daha sonrada hazırladığınız bu nişastalı karışımı kaynayan tencereye ekleyerek karıştırmaya devam ediniz karıştırınız.
  • Bir iki taşım kaynadıktan sonra ocaktan alınız.
  • Kaynamakta olan karışımınızı ocaktan aldıktan sonra bir tepsinin tabanına pudra şekerinin güzel bir şekilde serpiniz.
  • Daha sonrada hazırlamış olduğunuz muhallebiyi tepsinin üzerine dökerek yayın.
  • Hazırlamış olduğunuz tepsiyi ocağın üzerine alınız ve her iki tarafını da çevirerek güzel bir şekilde pişirin.
  • Siz hazırlamış olduğunuz tepsiyi pişirirken şeker eriyecek ve muhallebinin pişen kısımları karamel hale gelecektir.
  • Daha sonra pişen tatlı tepsisini soğuk suyun içerisinde oda sıcaklığına gelene kadar soğutunuz.
  • Son olarak da oda sıcaklığına gelen tatlınızı 3 saat buzdolabında soğumasını bekleyin.

KAZANDİBİ MALZEMELER

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 4 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 litre süt
  • 1 tutam tuz
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 2 yemek kaşığı pirinç un

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Kazandibi tarifi! Masterchef Kazandibi nasıl yapılır? 17 Ağustos Kazandibi tatlı tarifi! Gerekli malzemeler! - Haberler
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