Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti - Haber
Güncel

Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, koronavirüs nedeniyle ülkede OHAL ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnamede, halkı Kovid-19'dan korumak amacıyla 16 Mart-15 Nisan'da ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

15.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:10
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnamede, halkı Kovid-19'dan korumak amacıyla 16 Mart-15 Nisan'da ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Devlet ve stratejik binalar, halkın yaşamsal faaliyetini sağlayan tesisler dahil kamu düzeninin korunması, ulaşımın sağlanması faaliyetlerinin güçlendirileceği vurgulanan kararnamede, büyük ticari tesislerinin faaliyetlerinin sınırlanacağı belirtildi.

Kararnamede, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatrolar, fuar merkezleri ve diğer kalabalık tesislerin faaliyetlerinin askıya alındığı kaydedildi.

Ayrıca Kazakistan diplomatları, yabancı ülke diplomatları ve uluslararası örgüt temsilcilerinin dışında ülkeye yabancı vatandaşların girişinin yarından itibaren durdurulacağı aktarıldı.

ÖZBEKİSTAN'DA ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILACAK

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov da yaptığı açıklamada, yarından itibaren giriş ve çıkışlar için ülke sınırlarının kapatılacağını duyurdu.

Tüm uçuşların durdurulacağını bildiren Aripov, ülke genelinde Nevruz Bayramı kutlamaları dahil tüm etkinliklerin yasaklandığını, 16 Mart itibarıyla üniversite, orta öğretim kurumları ve kreşlerin erken tatile gireceğini kaydetti.

RUSYA'DA 4 YENİ VAKA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, gün içinde Kovid-19 vaka sayısının 4 kişi artarak 63'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, virüsten etkilenen vatandaşların son 2 haftada İtalya, İsviçre, Avusturya ve Fransa'yı ziyaret ettikleri aktarıldı

AZERBAYCAN'DA 4 KİŞİDE DAHA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahı, ülkede Kovid-19'a 4 kişide daha rastlandığını, böylece vaka sayısının 16'ya çıktığını duyurdu.

GÜRCİSTAN, RUSYA İLE GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KISITLADI

Bugüne kadar 30 Kovid-19 vakasının rastlandığı Gürcistan'da, vaka sayısı artmazken; Rusya ile giriş-çıkışlara kısıtlama uygulandı.

Gürcistan, daha önceden Azerbaycan ve Ermenistan ile giriş-çıkışları 10 gün süreyle askıya almıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

İlgili Haberler

Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Haber
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti Haber
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu Haber
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı
Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'ya istiyor
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'ya istiyor
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Guido Senia Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Fatih Terim Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Radamel Falcao
Daha Fazla İran İtalya Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 18:14:06. #1.15#