Kazada Yaralanan Kadın, Ölen Eşinin Cansız Bedeninin Yanında Çaresizce Ağladı
Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç beton bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan kadın, ölen eşinin cenazesinin yanında gözyaşları içerisinde bekledi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak beton bariyerlere çarptı. Kazada Asaf Saner(52) yaşamını yitirirken, hastaneye götürülmeyi kabul etmeyen Ayten Saner(51), eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ BETON BARİYERLERE ÇARPTI
Kaza, saat 18.30 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışmasının olduğu alana girerek takla atarken, beton bariyerlere çarparak durdu.
"EŞİM ÇIKMADAN GİTMEM BURADAN"
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ayten Saner araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan Asaf Saner'in öldüğü belirlendi. Ayten Saner, 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken, "Eşim çıkmadan gitmem buradan" diyerek, olay yerinde bekledi. Ayten Saner yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılırken, üzüntü içerisinde eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi. Ayten Saner büyük üzüntü yaşarken, tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TV'DE YARIŞMAYA KATILMIŞTI
Asaf Saner, geçen günlerde bir televizyon programında yayınlanan yarışmacıların ocak başında ter döktüğü yarışmaya katılmıştı.
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Allah rahmet eylesin geride kalan sevenlerine sabırlar versin rabbim. ateş düştüğü yeri yakıyor işte...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bir nefes alıp verecek kadar olan ömrümüz gani gani rahmet diliyorum nur içinde yatsın mekanı cennet olsun rabbim geride kalanlara sabırlar versin inşallah yalan dünya bu gün varsak yarın yokuz hep sıramızı bekliyoruzCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Rabbim makamını cennet etsin. Hanımına ALLAH acil şifa ve büyük sabır versin. AMİNCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kimseyi Allah o duruma dusurmesin ne aci bir sey hayat arkadasinin ani yanindan ayrilisi sanki bir hayel gibiCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Allah sabır versin. Hiç kimse yola kaza yapıcam diye çıkmıyor.Dikkat Dikkat Dikkat.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır