Trafik Kazasında Otomobil Ortadan İkiye Bölündü: 1'i Ağır 3 Yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleşen kazada Ankara yönünden Manisa yönüne giden araç, karşı yönden gelen araca ortadan çarptı. Karşı yönden gelen araç çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü, aracın bagaj kısmı yerde kaldı, motoru metrelerce sürüklendi. Mucize eseri can kaybı yaşanmayan kazada, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Gece saat 22.30 sularında gerçekleşen kazanın görgü tanıkları, o anları anlattı. Görgü tanığı "34 Plakalı beyaz araç Aşağı Çobanisa Mahallesi'ne dönmek isteyen araca vurdu. Vurmasıyla birlikte diğer otomobil ortadan ikiye ayrıldı" dedi.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI

Kazaya şahit olan araç sürücüsü Kenan Sırmalılar, olayı şu şekilde anlattı:

"Biz Ankara istikametinden geliyorduk. 34 Plakalı araba çok hızlı bir şekilde geliyordu. Kırmızı ışığı fark etmedi sanırım. 34 Plakalı beyaz araç Aşağı Çobanisa Mahallesi'ne dönmek isteyen araca vurdu. Vurmasıyla birlikte diğer otomobil ortadan ikiye ayrıldı." dedi.

BAGAJ KISMI YERDE KALDI, MOTOR METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaza, saat 22.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Aşağı Çobanisa Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönünden Manisa istikametine giden Mehmet Dardağan idaresindeki otomobil, Manisa istikametinden gelip Aşağı Çobanisa Mahallesine dönmek isteyen Süleyman Dikengül yönetimindeki otomobile ortadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dikengül yönetimindeki ortadan ikiye bölündü. Otomobilin bagaj kısmı çarpmanın meydana geldiği yerde kalırken, motor kısmı ise yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durdu.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araç sürücüsü Dikengül'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sürücü Dikengül ile otomobilde bulunan eşi Fatma Dikengül ve diğer araç içerisinde yolcu konumunda bulunan ismi henüz belirlenemeyen bir kişi sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Fatma Dikengül'ün hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yerinden görüntüler:

Kaynak: DHA