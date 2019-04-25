Kaza Yapan Sürücü Ceza Kesilmesin Diye Makbuz Koçanını Sakladı
Adana'da aracıyla kaza yapan sürücü, trafik ekipleri ceza kesmeye başlayınca makbuz koçanını alarak bir süre sakladı.
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Tellidere çıkışında 01 ABY 720 plakalı aracıyla kaza yapan sürücü, trafik ekipleri ceza kesmeye başlayınca makbuz koçanını alarak bir süre sakladı.
"BEN KULLANMIYORUM, ARKADAŞ KAÇTI"
Kaza yerine gelen trafik ekipleri, yoldan çıkarak kenara savrulan araçtan hafif yaralı kurtulan Abdülhamit Y'den ehliyetini isteyince, sürücü aracı kendisinin kullanmadığını, kullanan kişinin kaza sonrası kaçtığını ileri sürdü.
CEZA MAKBUZUNU SAKLADI
Sürücünün ehliyetini alan polis ekibi, şahsa cezai işleme başlayınca Abdülhamit Y, polisin elindeki ceza makbuzunu alarak bir süre geri vermedi. Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken Abdülhamit Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA