KAZA SONRASI TEKME VE YUMRUKLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU KAVGA KAMERADA
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KAZA SONRASI TEKME VE YUMRUKLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU KAVGA KAMERADA

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda hasarlı kazaya karışan iki otomobilin içindeki 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavga etti.

15.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:02
KAZA SONRASI TEKME VE YUMRUKLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU KAVGA KAMERADA

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda hasarlı kazaya karışan iki otomobilin içindeki 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün öğleden sonra Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen iki otomobil arasında kaza gerçekleşti. Kazada otomobillerde hasar oluştu. Otomobillerin içinde bulunan 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle kavgaya tutuştu. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bu sırada kavga edenlerden ikisi yere düştü. Yerdeki iki kişiden birine, ayakta kalanlar vurmayı sürdürdü.

Kavga anları kavgayı görerek aracını durduran bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araçları hasar gören 5 kişinin birbirleriyle kavga ettikleri, kavga edenlerden ikisinin yere düştüğü, ayaktakilerin yerdeki kişiye vurmayı sürdürdükleri görülüyor.

KAZA SONRASI TEKME VE YUMRUKLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU KAVGA KAMERADA

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KAZA SONRASI TEKME VE YUMRUKLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU KAVGA KAMERADA

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