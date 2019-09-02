Kaz Dağları'nda villası olduğu söylenen Gökhan Özoğuz resti çekti: İspatlasınlar müziği bırakacağım

02.09.2019 13:00

Başta ünlüler olmak üzere pek çok isim, Kaz Dağları civarında yapılmaya başlanan altın ve gümüş madenciliğine tepki göstermişti. Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Kaz Dağları hakkında paylaşım yaptıktan sonra orada bir villası olduğu iddia edilmiş ancak şarkıcı iddiaları yalanlamıştı. Bugün Instagram hesabından bir paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda villasının olduğu ispatlanırsa müziği bırakacağını söyledi.

"İSPATLASINLAR MÜZİĞİ BIRAKACAĞIM"

Balıkesir'de düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'nde sahneye çıkan Gökhan Özoğuz, "Kaz Dağları hepimiz için" yazılı bir pankart açtı. Bu anların fotoğrafını paylaşan Özoğuz, "Bu zeytinli rock festivalinde açtığımız bugün de ülkedeki yalanı riyayı besleyen medya sahtekarlarının yayınladığı 'Kaz Dağları'nda tapular ortaya çıktı sesler kesildi haberi' Sesler kesildi derken? Haber yaparken gündemden haberleri yok. Kaz Dağları'ndaki söyledikleri 800 dönüm arsa villa vs. İspatlasınlar müziği bırakacağım. Ama ispatlayamazlarsa o iğrenç medya nifak yuvasını kapatacaklar. Varsa maçaları hodri meydan." dedi.

NE OLMUŞTU?

Son günlerde gündeme gelen Kaz Dağları'nda Tarkan ve Gökhan Özoğuz'un bölgede arsa satın aldığı ve villalarının olduğu iddia edilmişti. Özoğuz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Aaa benim Kaz Dağları'nda Villam mı varmış ah bee keşke ben de bilseydim. Yalan çok kötü bir şey! Yalan iftira daha sert bir şey! İnsan hakkı yemek o inançlı olanlarınızın bildiği üzere en serti! Ülkenin doğasına sahip çıkanlara bir anda villa yalanlarıyla gündem? Ayıp ayıp." demişti.