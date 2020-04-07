İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu Kayseri'de iki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, odalarında hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kayseri'de 2 gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

Nimet Akay, Yahyalı ilçesi Çiğilli Mahallesi'ndeki evlerinde birlikte yaşadığı annesi Emine (74) ve babası Yahya Akay'ı (81) odalarında hareketsiz yatarken buldu.

İKİ GÜN ÖNCE YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE BAŞVURMUŞLAR

Akay'ın haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin iki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğu bilgisini alan ekipler, maske ve koruyucu giysiyle evin çevresinde önlem aldı. Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından Emine ve Yahya Akay'ın cesetleri, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS, EVİN ETRAFINA ŞERİT ÇEKTİ

Yahyalı Belediyesi ekipleri de evde ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı, polis evin etrafına şerit çekti. Nimet Akay'ın, polise, dün saat 21.00'de uyuduklarını, gece babasının lavaboya gittiğini ve iyi durumda olduğunu söylediği öğrenildi. Çiftin ölüm nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA