Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kadın yakalandı
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Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kadın yakalandı

Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kadın yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 2 kadın, polis ekiplerince yakalandı.

 KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 2 kadın, polis ekiplerince yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgüt üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 2 kadın, polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.  


Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kadın yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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