Kaymakamlıktan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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Kuşadası Kaymakamlığı, Güncel

Kaymakamlıktan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Korona virüs (Covid 19) salgınının ardından başlatılan önlemler kapsamında Kuşadası Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunuldu.

11.04.2020 19:43 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:43
Kaymakamlıktan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Korona virüs (Covid 19) salgınının ardından başlatılan önlemler kapsamında Kuşadası Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunuldu.

Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, " Kuşadası Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve hayırsever vatandaşların işbirliğiyle temin edilmiş olan yaklaşık 2000 adet gıda kolisi şuana kadar 400 haneye dağıtımı yapılmış olup, bu konudaki çalışmalar gece gündüz devam etmektedir " denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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