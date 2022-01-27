Kaymakam Özay, 3,5 şiddetindeki depremin meydana geldiği köyde incelemelerde bulundu - Haberler
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Kaymakam Özay, 3,5 şiddetindeki depremin meydana geldiği köyde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaymakam Özay, 3,5 şiddetindeki depremin meydana geldiği köyde incelemelerde bulundu

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, bu sabaha karşı saat 06. 27'de meydana gelen 3,5 şiddetindeki depremin meydana geldiği Yenipınar Köyünde incelemelerde bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, bu sabaha karşı saat 06. 27'de meydana gelen 3,5 şiddetindeki depremin meydana geldiği Yenipınar Köyünde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Didem Dinç Özay, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç ve İlçe Özel idare Müdürü Süleyman Erdoğan ile birlikte sabah saat 06. 27' de meydana gelen 3,5 şiddetindeki deprem dolayısıyla depremin merkez üssü Yenipınar köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Depremde köyde herhangi bir hasarın meydana gelmediğini ifade eden Kaymakam Özay, köyde bulunan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - KÜTAHYA

Kaymakam Özay, 3,5 şiddetindeki depremin meydana geldiği köyde incelemelerde bulundu

Kaymakam Özay, 3,5 şiddetindeki depremin meydana geldiği köyde incelemelerde bulundu

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Süleyman Erdoğan, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Haber

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