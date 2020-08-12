Kaymakam Kurt fındık işçilerinin barınma yerlerini inceledi DÜZCE(İHA) – Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt, Zekeriya Köyünde incelemelerde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt, Zekeriya Köyünde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Abdullah Kurt beraberinde İGM üyesi Fazlı KOÇ, İbrahim Keleş, Gölyaka Köylerine Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erdem Genç ile birlikte Zekeriya köyünde devam etmekte olan pozitif vakalarla mücadele, köy yolu yama çalışmaları ve İl dışından gelen fındık işçilerinin geçici barınma yerlerine inceleme ve denetimde bulundu.

Kaymakamımız, son günlerde artış gösteren pozitif vakaları alınan tedbirlere uyarak durduran köy halkına muhtarın şahsında teşekkür etti. Fındık işçilerinin geçici de olsa barınma yerlerindeki bir takım eksiklikleri yerinde inceleyen Kaymakam Kurt, alanda hızla iyileştirme çalışmaları gerçekleştireceği bilgisini de işçi aileleri ile paylaştı. - DÜZCE

Kaynak: İHA