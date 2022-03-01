Kaymakam Deniz Pişkin seracılıkla uğraşan çiftçilerle buluştu - Haberler

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Kaymakam Deniz Pişkin seracılıkla uğraşan çiftçilerle buluştu

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
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Kaymakam Deniz Pişkin seracılıkla uğraşan çiftçilerle buluştu

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin Taraşçı Mahallesi'nde geçimini tarım ve seracılıkla sağlayan üreticilerle bir araya geldi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin Taraşçı Mahallesi'nde geçimini tarım ve seracılıkla sağlayan üreticilerle bir araya geldi.

Kaymakam Pişkin, Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin sorunları ve yapılması planlanan çalışmalar konusunda katılımcılarla fikir alış verişinde bulundu.

Kooperatifin toplantı salonunda üreticilerle görüşen Kaymakam Deniz Pişkin, tespit edilen sorunların çözülmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını, üreticilerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine yardımcı olmak ekonomik gücünü artırmak için çaba göstereceğini ifade etti.

Taraşçı Mahallesi halkının seracılık ve hayvancılıkla geçim sağladıklarını dile getiren Kaymakam Pişkin, "Mahalle sakinlerimiz ve muhtarımız ile birlikte Kalkınma Kooperatifimizde yaşanılan sorunlardan nasıl kurtarabiliriz konuları üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Üreticilerimiz kazanırsa şehrimiz ve ülkemiz kazanır, ekonomik ve sosyal yönden üreticilerimizin gelişmelerine yardımcı olmak ekonomik gücünü artırmak için çaba göstereceğiniz." dedi.

Düzenlenen toplantıya, Kaymakam Deniz Pişkin, Mahalle Muhtarı İbrahim Züfer Cam, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sabri Bayır ve üreticiler katıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Deniz Pişkin, Taraşçı, Tarım, Güncel, Haberler

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