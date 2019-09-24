Kaymakam Can ve Başkan Ensari, cami inşaatında incelemelerde bulundu

24.09.2019 14:22

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, yapımı devam eden Merkez Camii'nde incelemelerde bulundular.



İlçe merkezinde ibadete yetersiz kalan caminin yıktırılarak yerine yaptırılan yaklaşık 3 bin kişi kapasiteli Merkez Camii'nin inşaatında sona gelindi. Kaymakam Can ve Başkan Ensari de cami inşaatından incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler ardıllar. Caminin ilçenin sembolü haline geleceğini belirten Kaymakam Adem Can, "İlçemize yeni atandım. Merkez Camimizin inşaatını belediye başkanımızla birlikte ziyaret ettik. Cami inşaatında sona gelinmiş. Camimizin tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin sembolü haline gelecek. İki yıl önce Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Tekin Dundar tarafından Merkez Camii'nin ibadete yetersiz olması nedeniyle yıktırılarak yerine ilçemizin tarihine uygun bir caminin yapımına karar vermiş. Bu kararla birlikte yapımına başlanmış ve iki yıllık kısa bir sürede camimizin yapımında sonlara doğru gelindiğini görmekteyiz. Tek kubbe ve dört minaresi olan camimizin yüzde 5 kalan kısmının tamamlanması için belediye başkanımız ile birlikle çaba harcıyoruz. İnşallah camimiz en geç bir aylık süre içinde tamamlanarak ibadete açılacaktır" dedi.



Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, Kaymakam Can'ın ilçeye yeni göreve başladığını belirterek, "Kaymakamımızla birlikte yapımına devam ettiğimiz Merkez Camimizin inşaatını ziyaret ettik. Burada yetkililerden bilgiler aldık. Camimizin büyük bölümü tamamlandı. Çaldıran Belediyesi olarak camimizin bir an önce ibadete açılması için gerekli tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. İlçemizde yaklaşık 3 bin kişinin bir anda ibadet edebileceği camimizin tamamlanmasıyla en 50 az yıllık cami ihtiyacı karşılanmış olacak. Hedefimiz, camimizin en geç bir aylık süre içerisinde ibadete açılmasıdır" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA