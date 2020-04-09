Kaymakam Can'dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kaymakam Can'dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon - Haberler
Adem Can, Çaldıran, Van, TV, Güncel

Kaymakam Can'dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, EBA TV üzerinden eğitimlerini takip edemeyen öğrenciler için iki aileye televizyon hediye etti.

09.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:54
Kaymakam Can'dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, EBA TV üzerinden eğitimlerini takip edemeyen öğrenciler için iki aileye televizyon hediye etti.

Çaldıran Kaymakamlığına müracaatta bulunan Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde ikamet eden ve 3 öğrencisi bulunan kanser hastası Bedel İkiz ve Toprakseven Mahallesi'nde ikamet eden 5 öğrencili İsmail Dülek, çocuklarının uzaktan eğitim görebilmesi için televizyon talebine bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Çaldıran Kaymakamı Adem Can, maddi durumları iyi olmayan öğrenciler için duyarsız kalmayarak aileleri evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Can'ı kapılarında gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemezken, hediye edilen televizyon karşısında ise çok sevindiler. Yetkili servisin televizyonları kurmasının ardından yayın yapan uzaktan eğitim sistemi kanalının karşısına geçen öğrenciler, derslerini takip etmeye başladı.

9. sınıf öğrencisi İdal İkiz, korona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim gördüklerini belirterek, "Televizyonumuz olmadığı için kaymakam beye müracaatta bulunduk. Allah razı olsun televizyon getirdi. Onun sayesinde eğitim göreceğiz. Bundan dolayı çok sevinçliyiz. Onun sayesinde iyi yerlere geleceğiz inşallah" dedi.

Anne Zeliha İkiz, çocuklarının korona virüsten dolayı eğitimden yararlanamadıklarını belirterek, "Televizyonumuz yoktu. Kaymakam beyimize başvuruda bulunduk ve bize televizyonu kendisi alıp getirdi. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu televizyondan biri anasınıfında toplam üç öğrencimiz faydalanarak uzaktan eğitim görecek" ifadelerini kullandı.

Çaldıran Kaymakamı Adem Can da, korona virüsten dolayı okulların eğitim kapalı olduğunu hatırlatarak, "Çocuklarımızın eğitimi EBA TV üzerinden verilmektedir. İlçemizdeki iki aile bizlere başvurarak televizyonlarının olmadığını ve çocuklarının uzaktan eğitim sisteminden faydalanamadıklarını söylediler. Bunun üzerine yaptığımız araştırma sonucunda öğrencilerimizin bulunduğunu ve bunların eğitimlerden geri kalmamaları için çalışma başlattı. Çaldıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arayıcılığıyla kendilerine televizyon hediye ettik. İnşallah bundan sonra derslerini bu televizyon arayıcılığıyla uzaktan eğitim sisteminden görerek arkadaşlarından geri kalmayacaklar. Planladıkları akademik kariyerlerine devam edecekler. Ben ümit ediyorum ki bu güzel üç kız kardeş ilerde çok güzel yerlere gelecekler. Kızlarımıza başarılar diliyorum. Aynı şekilde başka bir ailemize de televizyon hediye ettik. Devletimiz ebet müddet var olsun" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler Haberler
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Getir kuryesinde koronavirüs çıktı
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Emrah Müge Anlı Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Kaymakam Can'dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:30:01. #1.14#
title