Kayıp yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu
Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yönetmen Mehmet Şafak Türkel ormanlık alanda ölü bulundu.
Burdur Gölü'nün kurumasına dikkat çekmek için "Göle Yas" belgeseli çeken Yönetmen Mehmet Şafak Türkel, Burdur- Antalya Karayolu 2. kilometresinde ormanlık alanda ölü bulundu. Yönetmen Mehmet Şafak Türkel'den 3 gündür haber alınamıyordu.
NOT BIRAKIP AYRILDI
Baba Hasan Türkel'in, oğlunun 30 Ekim Çarşamba günü bir not bırakarak evden ayrılmasından sonra kendisine ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yerine gelen 112 ekipleri Türkel'in öldüğünü tespit etti. Türkel'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü mezunu olan Türkel'in, yönetmenliğini yaptığı Göle Yas,Tutku-Meriç Sümen belgeselleri ve birçok kısa filmi bulunuyor.