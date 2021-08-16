Kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu
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Kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu

Kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni baraj göletinde bulundu.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni baraj göletinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Yağmurlu köyünde ikamet eden 19 yaşındaki Emine Karaman'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 1 gün boyunca her yerde kayıp olarak aranan genç kız için köy yakınlarında bulunan Atatürk Barajı Göleti'nde arama yapıldı. Dalgıç ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde genç kızın cesedine ulaşıldı. Baraj göletinde dalgıç ekipleri tarafından çıkarılan genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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