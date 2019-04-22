Kayıp Furkan'ın Babası, Dedesi ve Babaannesi Gözaltında

ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'in (4) babası, dedesi, babaannesi ve bir akrabası gözaltına alındı. Zanlıların 'kasten öldürme' şüphesi üzerine gözaltına alındıkları belirtildi.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. İddiaya göre, babasının kapı önüne bıraktığı Furkan'ın, 20 dakikada ortadan kaybolduğu belirtildi. Aile ve köylüler Furkan'ı bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Köye, jandarmanın yanı sıra AFAD ekibi ve korucular da gönderildi. Yaklaşık 100 jandarma, 20 köy korucusu ve 6'sı su altı ve su üstü arama olmak üzere 22 AFAD personeli köyde arama yaptı. Sabah erken saatlerde başlayıp, gece yarılarına kadar sürdürülen çalışmalarda, köydeki ev ile eklentileri tek tek kontrol edildi ve arazi didik didik arandı. AFAD ekipleri de eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda hem su altında hem de su yüzeyinde Furkan'ı aradı. AFAD ekipleri Kocasu'da arama çalışmalarını 10 kilometre daha genişleterek sürdürürken, jandarma da iz ve kadavra köpekleriyle arazide ve yaban hayvanların yuvalarında Furkan'ı aradı. İş makineleriyle de arazide oyuklar açıldı. Kepçenin açtığı oyuklarda Furkan'a ait bir iz arandı.

BABA 'MEZARA GÖMDÜM' DEDİ

Furkan'ı arama çalışmaları sürürken, baba Fehim Yiğit dün iddiaya göre jandarma ekiplerine "Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm" dedi. Bunun üzerine köye Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi, cenaze aracı sevk edildi. Cumhuriyet savcısı gözetiminde olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüphelenilen bir mezar açılırken, güvenlik güçleri bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla açılan mezarda Furkan'a ait bir iz bulunamadı. Ekiplerce kazı yapılan köy mezarlığında 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemiklere ulaşıldı. Mezar yerinin çocuğun ailesince teşhis edildiği ve bu kemiklerin Furkan'a ait olmadığı belirtildi. Mezar açıldıktan sonra ise Furkan'ın babası Fehim Yiğit jandarmaya verdiği ifadeyi kabul etmedi. Mezarlıktaki çalışma sonrası olay yeri inceleme ekibi bölgeden ayrılırken havanın kararması nedeniyle aramaya ara verildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli bulunan Furkan'ın babası Fehim, dedesi Eset, babaannesi Hatmi Sultan Yiğit ile akrabası Y.Y. dün akşam jandarma tarafından gözaltına aldı. 'Kasten öldürme' şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişinin Karaçoban Jandarma Karakolu'nda sorgularının sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karaçoban ilçesi Budaklı Mahallesi'nde, 17 Nisan 2019 tarihinde öğleden sonra, kendisinden haber alınamayan Furkan Yiğit adlı 4 yaşındaki erkek çocuğun arama çalışmaları, aynı gün, başta ilçe jandarma ekipleri olmak üzere Erzurum il merkezinden gelen emniyet ve jandarma görevlileri ile AFAD ekiplerince başlatılmış ve halen devam etmektedir. Olayın haber alınmasından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturma başlatılmış ve gelişmeler doğrultusunda 'kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden, 21 Nisan 2019 tarihinde şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y. ve F.Y. gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma işlemlerine etkin ve hızlı bir şekilde titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma kapsamında soruşturmayla ilintili değişen gelişmelerin olması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir."

- Erzurum

Kaynak: DHA