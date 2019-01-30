Kayınbiraderiyle Eşini Aldatan Kadının Başına Gelenler Canlı Yayında Dehşete Düşürdü

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayınbiraderiyle eşini aldatan kadının başına geldiği iddia edilenler canlı yayında dehşete düşürdü. Kocasını aldatan kadının öldürüldüğü ve cesedinin köpeklere yedirildiği iddia edildi.

"EN AZINDAN MEZARINI YAPTIRIRIM"

ATV'de ekrana gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında yine kan donduran bir olay gündemde. Sık sık kocasını terk edip evden kaçan ve son olarak kayınbiraderiyle yasak ilişki yaşayınca 2007 yılında eşinden boşanan Seher Okusal'dan 4 yıldır hiçbir haber alınamıyor. 34 yaşındaki Seher Hanımın başına ne geldiği henüz bilinmezken ortaya atılan iddialar ise izleyenleri dehşete düşürmeye yetti. İddiaya göre Seher Okusal, kardeşi Mevlüt Bey tarafından öldürüldü. Ancak Seher Hanımın cesedine hiçbir şekilde ulaşılamadı. Seher Okusal'ın 18 yaşındaki kızı Sevilay Aha ise dayısına bu iddiayı sorduğunda Mevlüt Bey, "İnsan hiç ablasına nasıl kıyar mı?" diyerek kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Annesinden 2015 yılından beri haber alamadığını söyleyen Sevilay, canlı yayında "Kimisi diyor ki anneni boğdular, kimisi diyor ki boğazını kestiler, Ben annemin bulunmasını istiyorum. En azından mezarını yaptırırım." diyerek feryat etti.

"ANNEMLE AMCAM YASAK İLİŞKİ YAŞAMIŞ"

Ardından Sevilay Aha, annesiyle babasının neden boşandığı sorulduğunda şunları dile getirdi; "Annem babamı defalarca terketmiş. Babam da her seferinde geri getirmiş. Ancak 2007 yılında amcanla annemin bir ilişkisi olmuş. Ondan sonra babamdan ayrılmışlar. Aynı sene içerisinde babam bir evlilik daha yapmış. Annem babamla evliyken yaşlı bir adama kaçarmış. Babam annemi o adamla görünse ise annem onu akrabam diye tanıtmış."

"CİNAYET OLMASA NEDEN BU KADAR DEĞİŞSİN"

Sevilay Aha'nın bu açıklamalarının ardından dikkat çeken bir açıklama da Seher Hanımın kız kardeşinden geldi. Programa telefonla bağlanan kadın, "Mevlüt ağabeyimin ablamı öldürdüğünü düşünüyorum. Hatta ağabeyim, ablam kaybolduktan sonra uyuşturucuya da bulaşmış ve tavırları değişmiş. Ben ağabeyimle görüşmüyorum ama cinayetten sonra olmuş bu değişiklikler cinayet olmasa ağabeyim neden bu kadar değişsin" dedi. Yine Seher Hanımın halası Güllü Hanım da cinayetin Mevlüt Beyin işlediğini ileri sürüyor. Güllü hanımın ifadesine göre; Seher Okusal, abisi Mevlüt Okusal'dan para istemiş. Mevlüt bey parayı kolay kazanmadığını söylemiş ve iki kardeş arasında bir kavga çıkmış.

"CESEDİNİ KÖPEKLERE YEDİRMİŞ"

İddiaya göre Mevlüt bey bu kavga sırasında kardeşini öldürmüş ve onun cesedini bir halıya sararak atmış. Başka bir iddiaya göre ise abi Mevlüt kardeşi Seher'in cesedini köpeklere yedirmiş. Müge Anlı ekibinin yaptığı araştırmaya göre; Seher hanımın kimliği ile son 7 yıldır hiçbir sağlık kuruluşundan tedavi talep edilmemiş ve hiçbir devlet kurumundan da işlem yapılmamış. Yine bu durum da Seher Hanımın öldüğü iddiasını güçlendiriyor.