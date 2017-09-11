Kaygusuz'un Çapraz Sorgusu Bitti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, suç tarihinde yüzbaşı rütbesiyle görev yapan ve verdiği bombalama talimatları telsiz konuşmalarına yansıyan sanık Mustafa Mete Kaygusuz'un çapraz sorgusu tamamlandı.



Kaygusuz, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Selfet Giray ile müşteki ve sanık avukatlarının sorularını yanıtladı.



Sanık Kaygusuz, teşhiste kullanılan fotoğraf ve görüntülerine ilişkin sorulara "Cevap vermek istemiyorum." karşılığını verdi.



Kaygusuz'un savcılık ifadelerini reddettiğini tekrarlaması üzerine Mahkeme Başkanı Giray, ifadeleri değiştirmesi yönünde tehdit alıp almadığını sordu. Kaygusuz, kimseden tehdit almadığını söyledi.



Başkan Giray'ın, "Önceki ifadelerini baskı altında verdiğini söylüyorsun ama orada söylediklerin görüntülerle uyuşuyor." demesine karşılık Kaygusuz, videolar kendisine verildikten sonra bu konuda savunma yapacağını kaydetti.



-"(Hatırlamıyorum, bilmiyorum) deme rekoru sana ait"



Daha sonra söz alan Başbakanlık avukatı İskender Minar, "Bu davada, 'Hatırlamıyorum, bilmiyorum' deme rekoru sana ait. 2015 yılına ait bazı örnekler veriyorsun, o yılları iyi hatırlıyorsun, yakalandıktan sonraki zamanları da iyi hatırlıyorsun ama bir boşluk var. Öyle bir savunma tavrı ortaya koydun ki bu soru haklı bir soru olacak. Zihinsel olarak herhangi bir rahatsızlık geçirdin mi?" sorusunu yöneltti. Sanık Kaygusuz ise bir hastalık geçirmediğini söyledi.



Müşteki vekili Hayrettin Bıyıklıoğlu da sanığa o gece birileri tarafından tehdit edilip edilmediğini sordu. Sanık Kaygusuz, kimse tarafından baskı görmediğini ifade etti.



Darbe girişimini öğrendikten sonra kimlerin darbeci olduğunu düşündüğü sorulan Kaygusuz, ortam karışık olduğu için kimin darbeci olduğunu bilmediğini savundu.



-"Nasıl montaj yapılacak?"



Avukat Bıyıklıoğlu'nun, "Sesinizin kullanıldığını söylediniz. Kelime kelime kesilerek -burada da çok kullanıyorsunuz 'mutabık' diyorsunuz mesela- bir metin oluşturulmuş. Siz önceki yaklaşık bin 500 saatlik uçuşlarınızda 'Kaçaksaray üzerinde mach geçişi yapalım, Meclise bomba atalım, emniyet binasını vurun, tahrip edin, emniyet binasına atış yapıldı mı? Genelkurmay'da, Kızılay'da kırılmadık cam kalmasın' gibi cümleler, kelimeler mi kullandınız? Bu kelimeleri kullanmadıysanız, nasıl bir montaj yapılacak?" sorusu üzerine Kaygusuz, daha önce "Ses benim olabilir" demesine karşın bu kez, "Ses bana benzetilebilir dedim ama iddianamede dökümü yapılan konuşmaları ben yapmadım." savunmasını yaptı.



Mahkeme Başkanı Giray'ın, filodaki bazı odaları boşaltma talimatı verip vermediğini sorduğu Kaygusuz, böyle bir talimat vermediğini, odaların ne için boşaltıldığını bilmediğini iddia etti.



Kaygusuz, Giray'ın, "Filoda TMH faaliyeti varken, rutin zamanda yapılabilecek bir boşaltım neden o sıraya denk gelsin?" sorusuna ise "Bilmiyorum, öyle bir görevlendirme yapmadım." karşılığını verdi.



-Telefonu düşüp kırılmış



İçişleri Bakanlığı avukatı Uğur Kızılca da kayıtlara göre sanığın gece boyunca sürekli görüşmeler ve mesajlaşmalar yaptığını belirterek, teslim olurken telefonunun nerede olduğunu sordu. Sanık Kaygusuz ise telefonunun düştüğünü ve kırıldığını ileri sürdü.



Kızılca, daha sonra, "Çocuk yaşta bu devletin peygamber ocağı olarak nitelediği TSK'ya katılmışsınız, o günden bugüne bu millet üniformalı kişiyi gördüğünde, tepemizde uçan uçakları gördüğünde hep saygıyla baktı. Ben o konuşmaları incelediğimde koordinat verilerek bomba atıldığını görüyorum. Sen kabul etmiyorsun, 13 yaşından bu yana bu camiadasın, o bombayı atan ve oradaki vatandaşların, polisin şehit olmasına yol açan meslektaşlarının bu gözü dönmüşlüğünü, bu ihanetini, nasıl izah edeceksin, ne düşünüyorsun?" diye sordu.



Sanık Kaygusuz ise "Öncelikle o işi kimin yaptığını bilmiyorum. Onlar eğer yapan kişilerse benim gibi kandırılmış olabileceğini düşünüyorum. TMH harekatı yapıldığı söylendiği için onlara da o şekilde söylenmiş olabilir diye düşünüyorum." dedi.



AK Parti avukatı Muammer Cemaloğlu'nun "Size TMH harekatı olacağını söyleyenler mi sizi kandırdı?" sorusuna karşılık Kaygusuz, "Onlar da kandırılmış olabilir." ifadesini kullandı.



Deskten yaptığı görüşmelerde kendisini tanıtarak konuştuğunun hatırlatılması üzerine Kaygusuz, telsiz kayıtlarına ilişkin yeni bir şey söylemeyeceğini kaydetti. Kaygusuz, aleyhine ifade veren Sinan Kurt'u tanımadığını ileri sürdü.



Müşteki vekili avukat Emrullah Beytar da sanığa kırılan telefonunu neden orada bıraktığını sordu. Sanık Kaygusuz, "Ne yapayım kırılmış telefonu." karşılığını verdi. Hattını kırılan telefonunun içinden alıp almadığı sorulan Kaygusuz, almadığını söyleyince Başkan Giray, "Başkası alıp kullanabilir, neden almadın?" sorusunu yöneltti. Kaygusuz, bu soru üzerine de "İptal ettiririz başkanım, zor değil." dedi.



Kaygusuz, bir başka soru üzerine, iddianamede belirtilenin aksine, kursiyerlere silah vermediğini öne sürdü.



Sanık avukatı, bazı kursiyerlerin, "Mete Kaygusuz silahımız olup olmadığını sordu. Olmadığımızı söyleyince 'Gidin evinizden alın' dedi". "Kaygusuz yüzbaşı 'Lojmanlarında oturanlar gitsin silahlarını alsın' dedi." şeklindeki beyanlarını okuduktan sonra, "Teğmenlere silah dağıttınız mı?" diye tekrar sordu. Kaygusuz, "Teğmenlere silah dağıtmadım. Kimin dağıttığından bilgim yok." diye konuştu.



Kaygusuz, "Hakan Karakuş dağıtmış olabilir mi?" sorusuna ise "Kendisine sormanızı tercih ederim." karşılığını verdi.



Sanık Mustafa Azimetli'nin avukatı Hüseyin Hüsnü Kazancıbaşı'nın soruşturma aşamasında verdiği ifadelerine istinaden sorduğu soru üzerine de Kaygusuz, "O ifademin hangi koşullarda alındığını söylemiştim." diye konuştu.



Mahkeme Başkanı Giray, bunun üzerine Kaygusuz'a, "Bu ifadende bir tane doğru kısım yok mu?" dedi.



Kaygusuz, sanık avukatı Nurcan Keleş'in "Darbe neden başarısız oldu? Kişisel merakımdan soruyorum" ve "Darbeyi kim yaptı?" sorularına, "Bilmiyorum" yanıtlarını verdi.



Avukat Keleş, sanıklardan Hakan Karakuş ile Kaygusuz'un dağıtılan tabancalara ilişkin yüzleştirilmesini istedi.



Söz verilen sanık Karakuş, "Odamda 10 tabanca vardı. Uçuşa giden pilotlar, uçuşa gitmeden önce alır, yeleklere koyarlardı. Bunları yeleklere koymaları için verdim. Diğer silah isteyenlere 'Bende silah yok. Herkes TSK mensubu, herkesin silahı var. Ne yaparsa yapsın' dedim. Filo komutanı olarak 10 silahın 10'unu da pilotların yeleğine konulması için verdim. Lojman silahları benim değil. Herkesin şahsi tabancası, onu bilemem." ifadelerini kullandı.



Bu arada Başkan Giray, bir sanığın beyanları üzerine, "Gölbaşı Özel Harekatta helikopterin infilak ettirilmesine ilişkin görüntüler burada gösterilmeyecek kadar vahim. Sanki bir şey olmamış gibi davranılıyor." diye konuştu.



Duruşmada daha sonra, suç tarihinde Akıncı'daki 143. filoda F-16 pilotu olarak binbaşı rütbesiyle görev yapan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bomba atılması için lazer poduyla işaretleme yaptığı, TBMM'de nerelere bomba atılacağını tarif ettiği belirtilen sanık Mustafa Azimetli'nin savunmasına geçildi.