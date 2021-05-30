Kaybolan Buğra'nın cansız bedeni sulama havuzuna bulundu
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Kaybolan Buğra'nın cansız bedeni sulama havuzuna bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kaybolan Buğra'nın cansız bedeni sulama havuzuna bulunduMALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, evlerinin yakınında oynayan ve bir süre sonra kaybolan Buğra Özdemir'in (13), sulama havuzunda cansız bedeni bulundu.

Kaybolan Buğra'nın cansız bedeni sulama havuzuna bulundu

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, evlerinin yakınında oynayan ve bir süre sonra kaybolan Buğra Özdemir'in (13), sulama havuzunda cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Develi Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin çevresinde oynayan ve bir süre sonra Buğra Özdemir'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Evin yakınlarında, derinliği 5- 6 metreyi bulan sulama havuzunda yapılan yarım saatlik arama sonunda Buğra Özdemir'in cansız bedeni bulundu. Özdemir'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaybolan Buğra'nın cansız bedeni sulama havuzuna bulundu
Kaybolan Buğra'nın cansız bedeni sulama havuzuna bulundu
Kaybolan Buğra'nın cansız bedeni sulama havuzuna bulundu
Kaybolan Buğra'nın cansız bedeni sulama havuzuna bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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