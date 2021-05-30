Kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama havuzuna bulundu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, evlerinin yakınında oynayan ve bir süre sonra kaybolan 13 yaşındaki Buğra Özdemir'in, sulama havuzunda cansız bedeni bulundu.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinin Develi Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, evinin çevresinde oynayan ve bir süre sonra Buğra Özdemir'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
YARIM SAATLİK ARAMA SONUCUNDA BULUNDU
Evin yakınlarında, derinliği 5- 6 metreyi bulan sulama havuzunda yapılan yarım saatlik arama sonunda Buğra Özdemir'in cansız bedeni bulundu. Özdemir'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan