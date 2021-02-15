Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı

15.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:48

- Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı Aydın'ın Didim ilçesinde kayalıklardan düştüğü iddia edilen 49 yaşındaki adamın cansız bedeni, kano yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

- Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde kayalıklardan düştüğü iddia edilen 49 yaşındaki adamın cansız bedeni, kano yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Olay, Altınkum Mahallesi 2. Koy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşlar kıyıda hareketsiz yatan bir vatandaşı görmesinin ardından durumu polise bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede şahsın adının Engin Sağlamtürk olduğu tespit edilirken, yapılan incelemede şahsın, kıyıdaki yamaçtan aşağıya düşmüş olabileceği üzerinde duruldu. Savcılık incelemesinin ardından Sağlamtürk'ün cansız bedeni arazinin kayalık olması sebebiyle kano yardımıyla denizden kıyıya çıkartıldı. Kıyıya çıkartılan 49 yaşındaki adamın ölümünün şüpheli olması sebebiyle otopsi yapılmak üzere Didim devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı
Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı
Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı
Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇALIŞKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Merve Dizdar Demet Özdemir Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 12:56:52. #1.16#
title