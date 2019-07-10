Çekiçle kırılan kayaların içinden 785 kilo uyuşturucu çıktı
İspanya'da polis, çekiçle kırdığı yüzlerce kayanın içinde paketlenmiş halde 785 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.
İspanya'da polis kayaların içine gizlenmiş 785 kilo kokain tespit etti.
İspanya'da polis, 4 Haziran'da alınan ihbar üzerine geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, ülkeye nakliyatı gerçekleştirilen içine paketlerle kokain gizlenmiş yüzlerce kaya bulundu. Çekiçle kırılan kayaların içinden toplamda 785 kilo paketlenmiş kokain çıktı. Polisin kayaların içinden kokain paketlerini çıkarma görüntüleri yayınlandı.
11 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında, uluslararası alanda uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir suç örgütüne mensup 11 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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