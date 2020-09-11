Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak
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Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak

20 Eylül'de geleneksel kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda törenin bilet gelirinden elde edilecek tutarı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını söyledi.

11.09.2020 08:41 | Son Güncelleme: 11.09.2020 08:58

Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi geleneksel tiyatronun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu Baba Sahne'nin kurucusu, oyuncu Şevket Çoruh'a devredeceğini duyurdu. Usta oyuncu, kavuk teslim töreninden elde edilecek geliri de ne yapacağını açıkladı.

BİLET GELİRİNİ ÇYDD'YE BAĞIŞLAYACAK

Kavuk teslim gecesinde kavuğu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, Instagram hesabından "Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye, ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve bana emanet edilen kavuğu Şevket Çoruh'a teslim edeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen gecenin bilet gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamaya karar verdim" açıklamasını yaptı.

Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak

Devir teslim töreninin ardından Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu'nun rol aldığı "Bir Baba Hamlet" oyunu sahnelenecek.

Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak
Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak
Haber Yorumları (3)
TT: Bende de dededen kalma bi kavuk var. Onu devredeceğim , gecenin gelirinide çağdışı yaşama derneğine bağışlayacağım. Bu çağın adamı değilim ben ya. Bu çağdakiler çok vahşi.
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ANKARA: Şevket çoruh a simit sattırılmaz kişiliğinden dolayı
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MURAT: Boş işlerle uğraşan zavallılar gidinde tövbe edin ölüm var, ardınızdan sizin kafada yaşayanlar her ne kadarda sizi ışıklar içinde yatırsa rahmet dilese sanmaki kurtulursunuz yol yakınken tövbe edin.
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