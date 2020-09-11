Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak 20 Eylül'de geleneksel kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda törenin bilet gelirinden elde edilecek tutarı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını söyledi.

Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi geleneksel tiyatronun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu Baba Sahne'nin kurucusu, oyuncu Şevket Çoruh'a devredeceğini duyurdu. Usta oyuncu, kavuk teslim töreninden elde edilecek geliri de ne yapacağını açıkladı.

BİLET GELİRİNİ ÇYDD'YE BAĞIŞLAYACAK

Kavuk teslim gecesinde kavuğu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, Instagram hesabından "Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye, ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve bana emanet edilen kavuğu Şevket Çoruh'a teslim edeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen gecenin bilet gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamaya karar verdim" açıklamasını yaptı.

Devir teslim töreninin ardından Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu'nun rol aldığı "Bir Baba Hamlet" oyunu sahnelenecek.