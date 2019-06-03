Cani adam, sokak ortasında tartıştığı adamın boğazını kesti
Zonguldak'ta sokakta karşılaşan Metin Alagözoğlulları ile Sebahattin K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası Sebahattin K. cebinden çıkardığı bıçakla Metin Alagözoğulları'nın boğazını kesti. Olay yerinden kaçan Sebahattin K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, kavga ettiği Sebahattin K., tarafından bıçakla boğazı kesilen Metin Alagözoğulları (56) hastanede tedaviye alındı.
CEBİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ
Olay, öğle saatlerinde, Kozlu ilçe meydanında meydana geldi. Metin Alagözoğulları ile Sebahattin K. sokakta karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Sebahattin K., cebinden çıkarttığı bıçakla Alagözoğulları'na saldırıp, boğazını kesti. Alagözoğulları kanlar içerisinde yere yığılırken, Sebahattin K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Alagözoğulları, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KISA SÜREDE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan Sebahattin K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Yakalayıp şartlı tahliye ile salıverirler artık nasıl hukukumuz varsa...Cevap Yaz 86 Yayından Kaldır
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İpni koparan türkiyede yaşıyor. Kendinize sakin kentler seçin. Büyük şehirler yaşanmaz olacakCevap Yaz 59 6 Yayından Kaldır: akıl verene bak6 21 Yayından Kaldır
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