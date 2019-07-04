Kavacık, MASKİ ile suya kavuştu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. MASKİ'nin Kula ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde açtığı yeni sondaj da mahallede büyük sevinç yarattı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile mahalleye saniyede 6 litre su verebilen yeni bir içme suyu sondajı kazandırıldı. Enerji nakil hattı da çekilen sondaj sayesinde mahallenin tamamına yeterli ve kaliteli içme suyu sağlandı.

MAHALLEYE YETERLİ İÇME SUYU TEMİN EDİLDİ

Kavacık Mahalle Muhtarı Muhittin Güre, "MASKİ'nin çalışmalarından çok memnunuz. Sonunda suyumuza kavuştuk. Eskiden suyumuz başka bir mahalleden geliyordu ve yetersizdi. Şuan kendimize ait yeterli bir sondajımız var. Yeni depomuz da yapıldığında mükemmel olacak. Hizmetlerin devamını dört gözle bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Şehnaz Başaran'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler