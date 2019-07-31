Katy Perry'nin Dark Horse şarkısı çalıntı çıktı
Dünyaca ünlü yıldız Katy Perry'nin 2 milyardan fazla dinlenen şarkısı Dark Horse çalıntı çıktı.
Uzun süre listelerde birinci sırada yer alan ve dünya çapında büyük ilgi göre şarkı, 2013 yılında da Grammy Müzik Ödülleri'ne aday gösterilmişti. Ancak yıldız şarkıcı Katy Perry'ninsevilen şarkısı Dark Horse'un çalıntı olduğu ortaya çıktı.
ŞARKISINI KOPYALADIĞI GEREKÇESİYLE MAHKEMEYE BAŞVURDU
Flame olarak bilinen Hristiyan Rap şarkıcısı Marcus Gray, Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin 2013 yılında çıkardığı Dark Horse şarkısının, kendisinin 2008 yılında piyasaya çıkardığı "Joyful Noise" şarkısını kopyaladığı gerekçesi ile beş yıl önce mahkemeye başvurdu.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Beş yıl süren dava sonucunda Perry ve yapımcısı Luke'nin müziği izlemedikleri için şarkıyı hiç duymadıklarını söylemelerine rağmen dokuz kişiden oluşan mahkeme heyeti, her iki şarkıyı dinledikten ve ses ve müzik uzmanlarının şahitliğinde Perry'nin Gray'n şarksından 16 saniyelik bir nakaratı kopyalandığına hükmetti.
AĞIR CEZA ALMASI BEKLENİYOR
Mahkeme kararı sonrası Katy Perry'nin ağır bir ceza alması bekleniyor.
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Sanki katty den daha mı çok dinlenecekti çalmışmış gördük 2008 de çıkışı adını bile yeni duyuyorum adamın :)Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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senin de adın duyulmasa ve parçanı birisi çalsa ne yapardın?1 1 Yayından Kaldır
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KAPA ÇENENİ GORUK....2 1 Yayından Kaldır
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Ağır ceza nedir yahu? Oldu olacak idam versinlerCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bunlar ne anlarki sanatçıdan hersey beklenir bu zihniyeti boş insanlardan bence ki ketty perry daha güzel söylüyor tabiki2 Yayından Kaldır