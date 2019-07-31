Katy Perry'nin Dark Horse şarkısı çalıntı çıktı

Uzun süre listelerde birinci sırada yer alan ve dünya çapında büyük ilgi göre şarkı, 2013 yılında da Grammy Müzik Ödülleri'ne aday gösterilmişti. Ancak yıldız şarkıcı Katy Perry'ninsevilen şarkısı Dark Horse'un çalıntı olduğu ortaya çıktı.

ŞARKISINI KOPYALADIĞI GEREKÇESİYLE MAHKEMEYE BAŞVURDU

Flame olarak bilinen Hristiyan Rap şarkıcısı Marcus Gray, Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin 2013 yılında çıkardığı Dark Horse şarkısının, kendisinin 2008 yılında piyasaya çıkardığı "Joyful Noise" şarkısını kopyaladığı gerekçesi ile beş yıl önce mahkemeye başvurdu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Beş yıl süren dava sonucunda Perry ve yapımcısı Luke'nin müziği izlemedikleri için şarkıyı hiç duymadıklarını söylemelerine rağmen dokuz kişiden oluşan mahkeme heyeti, her iki şarkıyı dinledikten ve ses ve müzik uzmanlarının şahitliğinde Perry'nin Gray'n şarksından 16 saniyelik bir nakaratı kopyalandığına hükmetti.

AĞIR CEZA ALMASI BEKLENİYOR

Mahkeme kararı sonrası Katy Perry'nin ağır bir ceza alması bekleniyor.