Katil Köpekbalığı (Shark Night) konusu nedir? Katil Köpek Balığı (Shark Night) oyuncuları kimdir?

Korku, gerilim türü türünde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Katil Köpek Balığı (Shark Night) filmi yönetmenliğini David R. Ellis yaptı. Senaristliğini ise Will Hayes ve Jesse Studenberg üstlendi. Başrollerini Sara Paxton, Dustin Milligan paylaştığı Katil Köpek Balığı (Shark Night) konusu nedir? Katil Köpek Balığı (Shark Night) oyuncuları kimdir? Katil Köpek Balığı (Shark Night) oyuncuları ve kadrosu merak ediliyor. İşte detaylar!

KATİL KÖPEK BALIĞI (SHARK NİGHT) KONUSU NEDİR?

Bir grup fakülte arkadaşı hafta sonu tatilini geçirmek üzere Louisiana'daki göl evine gelir. Ancak tatilleri köpek balığı saldırıları sonucu ceheneme döner. Bir süre sonra keşfedeceklerdir ki köpek balıkları bir kaç yerlinin iğrenç ve açgözlü bir planının parçasıdır.

KATİL KÖPEK BALIĞI (SHARK NİGHT) OYUNCULARI VE KADROSU!

Katil Köpek Balığı filminin oyuncu kadrosunda, Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack, Katharine McPhee, Joel David Moore, Donal Logue, Joshua Leonard, Sinqa Walls, Alyssa Diaz, Chris Zylka, Jimmy Lee Jr., Damon Lipari ve Christine Quinn yer alıyor.

Kaynak: İnterSinema