Katil Köpekbalığı (Shark Night) konusu nedir? Katil Köpek Balığı (Shark Night) oyuncuları kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Katil Köpekbalığı (Shark Night) konusu nedir? Katil Köpek Balığı (Shark Night) oyuncuları kimdir?

01.03.2021 01:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 01:56
Katil Köpekbalığı (Shark Night) konusu nedir? Katil Köpek Balığı (Shark Night) oyuncuları kimdir?

2011 yapımı korku, gerilim türü Katil Köpek Balığı filmi başrollerini Sara Paxton ve Alyssa Diaz paylaşıyor. Katil Köpek Balığı (Shark Night) Filmi! Katil Köpek Balığı (Shark Night) konusu nedir? Katil Köpek Balığı (Shark Night) oyuncuları kimdir? Katil Köpek Balığı (Shark Night) oyuncuları ve kadrosu!

Korku, gerilim türü türünde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Katil Köpek Balığı (Shark Night) filmi yönetmenliğini David R. Ellis yaptı. Senaristliğini ise Will Hayes ve Jesse Studenberg üstlendi. Başrollerini Sara Paxton, Dustin Milligan paylaştığı Katil Köpek Balığı (Shark Night) konusu nedir? Katil Köpek Balığı (Shark Night) oyuncuları kimdir? Katil Köpek Balığı (Shark Night) oyuncuları ve kadrosu merak ediliyor. İşte detaylar!

KATİL KÖPEK BALIĞI (SHARK NİGHT) KONUSU NEDİR?

Bir grup fakülte arkadaşı hafta sonu tatilini geçirmek üzere Louisiana'daki göl evine gelir. Ancak tatilleri köpek balığı saldırıları sonucu ceheneme döner. Bir süre sonra keşfedeceklerdir ki köpek balıkları bir kaç yerlinin iğrenç ve açgözlü bir planının parçasıdır.

Katil Köpekbalığı (Shark Night) konusu nedir? Katil Köpek Balığı (Shark Night) oyuncuları kimdir?

KATİL KÖPEK BALIĞI (SHARK NİGHT) OYUNCULARI VE KADROSU!

Katil Köpek Balığı filminin oyuncu kadrosunda, Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack, Katharine McPhee, Joel David Moore, Donal Logue, Joshua Leonard, Sinqa Walls, Alyssa Diaz, Chris Zylka, Jimmy Lee Jr., Damon Lipari ve Christine Quinn yer alıyor.

Katil Köpekbalığı (Shark Night) konusu nedir? Katil Köpek Balığı (Shark Night) oyuncuları kimdir?

Kaynak: İnterSinema

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Sedat Kapurtu Kerimcan Durmaz
Spor Mustafa Er Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katil Köpekbalığı (Shark Night) konusu nedir? Katil Köpek Balığı (Shark Night) oyuncuları kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 01:57:06. #1.14#
title