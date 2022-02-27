Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın Kastamonu'da Akmescit Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı ahşap büyük zarar gördü.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın

KASTAMONU - Kastamonu'da Akmescit Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı ahşap büyük zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Akmescit Mahallesi Koyunlu Çeşme Sokak'ta Mehmet Beşgen'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını önledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde büyük oranda hasar meydana geldi.

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde yangın

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - 3. Sayfa

Kastamonu, Akmescit, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title