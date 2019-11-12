Sıcaktan bunalan vatandaş, sahilde mayosunu giyip poşetin içine girdi
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Sıcaktan bunalan vatandaş, sahilde mayosunu giyip poşetin içine girdi

İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, boğaza atlayarak serinledi. Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

12.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:35
Sıcaktan bunalan vatandaş, sahilde mayosunu giyip poşetin içine girdi

'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinledi.

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Hava sıcaklığı 23 dereceye yaklaşan İstanbul'da bahardan kalma günler yaşanırken, sahilinde vatandaşlar denize girdi. Güneşli havanın devam etmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok vatandaş sahillere akın etti. Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da boğaza atlayarak serinledi.

POŞETİN İÇİNE GİRDİ

Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girmesi de ilginç görüntüler oluşturdu.

İşte o görüntüler;

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Sıcaktan bunalan vatandaş, sahilde mayosunu giyip poşetin içine girdi
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