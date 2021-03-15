Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını ilk kez anlattı: O zamanlar çok toydum
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Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını ilk kez anlattı: O zamanlar çok toydum

15.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:28
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını ilk kez anlattı: O zamanlar çok toydum

Bir döneme damgasını vuran Özlem Savaş, Haberler.com Youtube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 'Haber Bahane' programına konuk oldu. Kariyerinin en parlak döneminde kaset skandalının patladığını söyleyen Savaş, "Benim kırılma noktam oldu, onu kaldıramadım" dedi.

Türk sinemasının unutulmaz artistlerinden Özlem Savaş, 'Haber Bahane' programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Geçmişinde yaşadıklarından ve başarılarından bahseden Özlem Savaş, samimi açıklamalarda bulundu.

Usta sanatçı, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Yaşadığın olaylardan sonra bir erkeğe güvenebildin mi?" ve "Cinsel tacize uğradın mı?" gibi sorularına da cevap verdi.

Haber Bahane, Gökay Kalaycıoğlu'nun renkli sunumuyla her pazartesi Haberler.com Youtube kanalında olacak.

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