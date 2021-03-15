Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını ilk kez anlattı: O zamanlar çok toydum
Bir döneme damgasını vuran Özlem Savaş, Haberler.com Youtube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 'Haber Bahane' programına konuk oldu. Kariyerinin en parlak döneminde kaset skandalının patladığını söyleyen Savaş, "Benim kırılma noktam oldu, onu kaldıramadım" dedi.
Türk sinemasının unutulmaz artistlerinden Özlem Savaş, 'Haber Bahane' programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Geçmişinde yaşadıklarından ve başarılarından bahseden Özlem Savaş, samimi açıklamalarda bulundu.
Usta sanatçı, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Yaşadığın olaylardan sonra bir erkeğe güvenebildin mi?" ve "Cinsel tacize uğradın mı?" gibi sorularına da cevap verdi.
Haber Bahane, Gökay Kalaycıoğlu'nun renkli sunumuyla her pazartesi Haberler.com Youtube kanalında olacak.
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