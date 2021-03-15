Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını ilk kez anlattı: O zamanlar çok toydum

Bir döneme damgasını vuran Özlem Savaş, Haberler.com Youtube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 'Haber Bahane' programına konuk oldu. Kariyerinin en parlak döneminde kaset skandalının patladığını söyleyen Savaş, "Benim kırılma noktam oldu, onu kaldıramadım" dedi.