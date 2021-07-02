Kartal Tibet filmleri nelerdir? Tarkan'ı canlandıran oyuncu kimdir? Kartal Tibet hangi filmlerde ve dizilerde rol aldı?

Usta oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet, 2 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 83 yaşında vefat etti. Bunun ardından vatandaşlar Kartal Tibet'in rol aldığı filmler nelerdir? merak etti. Peki, Kartal Tibet hangi filmlerde ve dizilerde oynadı? Tarkan filminin başrolü kimdir? Kartal Tibet'in senaryosunu yazdığı filmler ve diziler hangileridir? İşte detaylar...

Kartal Tibet'in rol aldığı filmler nelerdir? Kartal Tibet filmleri hangileridir? Kartal Tibet dizileri nelerdir? Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı filmler hangileri? Kartal Tibet'in senaristliğini yaptığı filmler hangileri? Kartal Tibet filmografisi hakkında bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.

KARTAL TİBET'İN FİLMLERİ NELERDİR?

Oyuncu olarak rol aldığı filmler:

1960'lar:

Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit (1965) - Karaoğlan

Hıçkırık (1965)

Serseri Aşık (1965) - Doktor/ Kartal Tibet

Ölmeyen Aşk (1966) - Ali

Çalıkuşu (1966) - Kamuran

Baybora'nın Oğlu (1966) - Karaoğlan

Kanunsuz Yol (1966)

Yiğit Kanı (1966)

Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966)

Fatih'in Fedaisi (1966) - Murat

Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi

Ölüm Temizler (1966)

Bir Millet Uyanıyor (1966) - Yüzbaşı Davut

İnsan Bir Kere Ölür (1966)

Camoka'nın İntikamı (1966) - Karaoğlan

Arzunun Bedeli (1966)

Siyah Gül (1966)

Damgalı Kadın (1966)

Son Gece (1967) - Yüzbaşı Faruk

Parmaklıklar Arkasında (1967) - Ali Erhan

Osmanlı Kabadayısı (1967) - Deli Murat

Kader Bağı (1967) - Korkusuz Bill

Ölünceye Kadar (1967)

Paşa Kızı (1967) - Selim

Sefiller (1967) - Kemal/Sedat

Amansız Takip (1967)

Ömre Bedel Kız (1967) - Vedat

Hırsız Prenses (1967)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1967)

Bizanslı Zorba (1967) - Karaoğlan

Karaoğlan Yeşil Ejder (1967) - Karaoğlan

Kara Davut (1967)

Kanunsuz Toprak (1967)

Elveda (1967)

Sabahsız Geceler (1968) - Salih

Nilgün (1968) - Ömer

İstanbul Tatili (1968) - Ali

Aşka Tövbe (1968) - Mübin

Kanun Namına (1968) - Murat

Tahran Macerası (1968) - Ali

Hırsız Kız (1968) - Ömer

Son Hatıra (1968) - Ferit

Funda (1968) - Vedat

Benim De Kalbim Var (1968) - Murat

Sarmaşık Gülleri (1968) - Necip

Sevemez Kimse Seni (1968) - Ferit

İngiliz Kemal (1968)

Mafia Ölüm Saçıyor (1968)

Bağdat Hırsızı (1968)

Deli Murat (1969) - Deli Murat

Tarkan (1969) - Tarkan

Yumurcak (1969) - Nihat

Cilveli Kız (1969) - Aydın

Boş Çerçeve (1969) - Ferit

Seninle Düştüm Dile (1969) - Kenan

Kızım ve Ben (1969)

Dağlar Şahini (1969) - Şahin

Çakırcalı Mehmet Efe (1969) - Çakırcalı Mehmet Efe

Namus Fedaisi (1969)

Namluda Beş Kurşun (1969)

Kötü Kader (1969)

Dağlar Kızı Reyhan (1969) - Kemal

1970'ler:

Seven Ne Yapmaz (1970) - Fikret

Tarkan: Gümüş Eyer (1970) - Tarkan

Güller ve Dikenler (1970) - Eşper

Küçük Hanımefendi (1970) - Ömer

Fadime (1970) - Erol

Sevenler Ölmez (1970) - Kemal

Kıskanırım Seni (1970)

Kadın Satılmaz (1970)

Kaçak (1970) - Doğan

İşportacı Kız (1970) - Kartal

Aşk ve Tabanca (1970)

Arkadaşlık Öldü mü? (1970)

Son Nefes (1970)

Beyaz Güller (1970)

Ateş Parçası (1971) - Tarık Arman

Senede Bir Gün (1971) - Emin

Mahşere Kadar (1971) - Murat

Tarkan: Viking Kanı (1971) - Tarkan

Gelin Çiçeği (1971)

Ömrümce Unutamadım - Ömrümce Aradım (1971) - Doğan

Beklenen Şarkı (1971) - Selim

Sevenler Kavuşurmuş (1971) - Kenan

Tanrı Şahidimdir (1971)

Ölmeden Tövbe Et (1971)

Görünce Kurşunlayın (1971)

Aşk Uğruna (1971) - Civan Efe

Son Hıçkırık (1971) - İlhami/Ferit

Tarkan: Altın Madalyon (1972) - Tarkan

Karaoğlan Geliyor (1972) - Karaoğlan

Zulüm (1972) - Tarık

Kırık Hayat (1972) - Orhan

İtham Ediyorum (1972) - Aydın Hakman

Takip (1972)

Bir Pınar Ki (1972)

Zorbanın Aşkı (1972) - Ömer

Yalan Dünya (1972)

Aşk Fırtınası (1972) - Refik

Ölüm Dönemeci (1972)

Sabu Kahraman Korsan (1972)

Vukuat Var (1972) - Muzaffer

Bitirimler Sosyetede (1973) - Veli

Bir Demet Menekşe (1973) - Kenan Manizade

Zambaklar Açarken (1973) - Oğuz Albatros

Bataklık Bülbülü (1973) - Yusuf

Aşk Mahkumu (1973) - Orhan

Bitirim Kardeşler (1973) - Veli

Tarkan: Güçlü Kahraman (1973) - Tarkan

Siyah Eldivenli Adam (1973) - Şeker Ahmet

Kaderim Kanla Yazıldı (1973)

Kabadayının Sonu (1973)

Şeytanın Kurbanları (1973)

Düşman (1973) - Murat

Sığıntı (1974) - Kemal Demir

Erkeksen Kaçma (1974) - Ahmet

Erkekler Ağlamaz (1974) - Yangın Mehmet

Gaddar (1974) - Doktor Kemal

Ölüm Tarlası (1974)

Curcuna (1975) - Bülent

1980'ler:

Şabaniye (1984) - Kendisi

Öğretmen (1988)-Öğrenci Velisi

Uyanık Gazeteci (1988) - Sarhoş

Kim Bunlar Kim (1990) - kendisi

Yönetmenliğini yaptığı filmler:

Tosun Paşa (1976)

Cennetin Çocukları (1977)

Sultan (1978)

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978)

Şark Bülbülü (1979)

Umudumuz Şaban (1979)

Zübük (1980)

Sevgi Dünyası (1980)

Gol Kralı (1980)

Annem Annem (1980)

Mutlu Ol Yeter (1981)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981)

Gırgıriye (1981)

Davaro (1981)

İffet (1982)

Gözüm Gibi Sevdim (1982)

Doktor Civanım (1982)

Baş Belası (1982)

Şalvar Davası (1983)

En Büyük Şaban (1983)

Çarıklı Milyoner (1983)

Aile Kadını (1983)

Şabaniye (1984)

Bir Sevgi İstiyorum (1984)

Ortadirek Şaban (1984)

Sosyete Şaban (1985)

Şendul Şaban (1985)

Şaban Pabucu Yarım (1985)

Keriz (1985)

Gurbetçi Şaban (1985)

Katma Değer Şaban (1985)

Milyarder (1986)

Yaygara 86 (1986)

Deli Deli Küpeli (1986)

Japon İşi (1987)

Arkadaşım ve Ben (1987)

Aile Pansiyonu (1987)

Öğretmen (1988)

Uyanık Gazeteci (1988)

Sevimli Hırsız (1988)

Deniz Yıldızı (1988)

İnatçı (1988)

Samanyolu (1989)

Talih Kuşu (1989)

Gülen Adam (1989)

Koltuk Belası (1990)

Duygu Çemberi (1990)

Kızlar Yurdu (1992)

Tanrı Misafiri (1993)

Süper Baba (1993)

Bizim Aile (1995)

Yasemince (1997)

Ah Bir Zengin Olsam (1999)

Demir Leblebi (1999)

Keloğlan-Süperoğlan (2000)

Sınır (2000)

Borsa (2000)

Karate Can (2001)

Şıh Senem (2003)

Hababam Sınıfı Merhaba (2003)

Ağa Kızı (2004)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Emret Komutanım (2005)

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)

Amerikalılar Karadeniz'de 2 (2006)

Zoraki Koca (2007)

Hayat Güzeldir (2008)

Senaristliğini yaptığı filmler:

Gol Kralı (1980)

Davaro (1981)

Çarıklı Milyoner (1983)

Şabaniye (1984)

Sosyete Şaban (1985)

Şendul Şaban (1985)

Deli Deli Küpeli (1986)

Arkadaşım ve Ben (1987)

Duygu Çemberi (1990)

Editör filmleri:

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)

KARTAL TİBET KİMDİR?

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Kartal Tibet'in oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına girdi. Usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı. "Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ı sinemada canlandırdı.

"Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerde rol aldı. Beğeniyle izlenen filmleri ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'ın efsaneleri arasında girdi. İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, aralarında Kemal Sunal'ın rol aldığı 56 filmin yönetmenliğini yaptı. Türk Sineması'na 200'e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödül alan Tibet, son olarak 2006'da "Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar Karadeniz'de 2" adlı filmlerin yönetmenliğini üstlendi.

KARTAL TİBET ALDIĞI ÖDÜLLER NELER?

2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yıldırım Önal Anı Ödülü

2002 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü

KARTAL TİBET'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Caligula : Albert Camus - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

Ekmek Parası : Félicien Marceau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959

KARTAL TİBET VEFAT MI ETTİ?

Usta oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet, 2 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 83 yaşında vefat etti.