Kartal Tibet filmleri nelerdir? Tarkan'ı canlandıran oyuncu kimdir? Kartal Tibet hangi filmlerde ve dizilerde rol aldı?
Usta oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet, 2 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 83 yaşında vefat etti. Bunun ardından vatandaşlar Kartal Tibet'in rol aldığı filmler nelerdir? merak etti. Peki, Kartal Tibet hangi filmlerde ve dizilerde oynadı? Tarkan filminin başrolü kimdir? Kartal Tibet'in senaryosunu yazdığı filmler ve diziler hangileridir? İşte detaylar...
Kartal Tibet'in rol aldığı filmler nelerdir? Kartal Tibet filmleri hangileridir? Kartal Tibet dizileri nelerdir? Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı filmler hangileri? Kartal Tibet'in senaristliğini yaptığı filmler hangileri? Kartal Tibet filmografisi hakkında bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.
KARTAL TİBET'İN FİLMLERİ NELERDİR?
Oyuncu olarak rol aldığı filmler:
1960'lar:
- Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit (1965) - Karaoğlan
- Hıçkırık (1965)
- Serseri Aşık (1965) - Doktor/ Kartal Tibet
- Ölmeyen Aşk (1966) - Ali
- Çalıkuşu (1966) - Kamuran
- Baybora'nın Oğlu (1966) - Karaoğlan
- Kanunsuz Yol (1966)
- Yiğit Kanı (1966)
- Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966)
- Fatih'in Fedaisi (1966) - Murat
- Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi
- Ölüm Temizler (1966)
- Bir Millet Uyanıyor (1966) - Yüzbaşı Davut
- İnsan Bir Kere Ölür (1966)
- Camoka'nın İntikamı (1966) - Karaoğlan
- Arzunun Bedeli (1966)
- Siyah Gül (1966)
- Damgalı Kadın (1966)
- Son Gece (1967) - Yüzbaşı Faruk
- Parmaklıklar Arkasında (1967) - Ali Erhan
- Osmanlı Kabadayısı (1967) - Deli Murat
- Kader Bağı (1967) - Korkusuz Bill
- Ölünceye Kadar (1967)
- Paşa Kızı (1967) - Selim
- Sefiller (1967) - Kemal/Sedat
- Amansız Takip (1967)
- Ömre Bedel Kız (1967) - Vedat
- Hırsız Prenses (1967)
- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1967)
- Bizanslı Zorba (1967) - Karaoğlan
- Karaoğlan Yeşil Ejder (1967) - Karaoğlan
- Kara Davut (1967)
- Kanunsuz Toprak (1967)
- Elveda (1967)
- Sabahsız Geceler (1968) - Salih
- Nilgün (1968) - Ömer
- İstanbul Tatili (1968) - Ali
- Aşka Tövbe (1968) - Mübin
- Kanun Namına (1968) - Murat
- Tahran Macerası (1968) - Ali
- Hırsız Kız (1968) - Ömer
- Son Hatıra (1968) - Ferit
- Funda (1968) - Vedat
- Benim De Kalbim Var (1968) - Murat
- Sarmaşık Gülleri (1968) - Necip
- Sevemez Kimse Seni (1968) - Ferit
- İngiliz Kemal (1968)
- Mafia Ölüm Saçıyor (1968)
- Bağdat Hırsızı (1968)
- Deli Murat (1969) - Deli Murat
- Tarkan (1969) - Tarkan
- Yumurcak (1969) - Nihat
- Cilveli Kız (1969) - Aydın
- Boş Çerçeve (1969) - Ferit
- Seninle Düştüm Dile (1969) - Kenan
- Kızım ve Ben (1969)
- Dağlar Şahini (1969) - Şahin
- Çakırcalı Mehmet Efe (1969) - Çakırcalı Mehmet Efe
- Namus Fedaisi (1969)
- Namluda Beş Kurşun (1969)
- Kötü Kader (1969)
- Dağlar Kızı Reyhan (1969) - Kemal
1970'ler:
- Seven Ne Yapmaz (1970) - Fikret
- Tarkan: Gümüş Eyer (1970) - Tarkan
- Güller ve Dikenler (1970) - Eşper
- Küçük Hanımefendi (1970) - Ömer
- Fadime (1970) - Erol
- Sevenler Ölmez (1970) - Kemal
- Kıskanırım Seni (1970)
- Kadın Satılmaz (1970)
- Kaçak (1970) - Doğan
- İşportacı Kız (1970) - Kartal
- Aşk ve Tabanca (1970)
- Arkadaşlık Öldü mü? (1970)
- Son Nefes (1970)
- Beyaz Güller (1970)
- Ateş Parçası (1971) - Tarık Arman
- Senede Bir Gün (1971) - Emin
- Mahşere Kadar (1971) - Murat
- Tarkan: Viking Kanı (1971) - Tarkan
- Gelin Çiçeği (1971)
- Ömrümce Unutamadım - Ömrümce Aradım (1971) - Doğan
- Beklenen Şarkı (1971) - Selim
- Sevenler Kavuşurmuş (1971) - Kenan
- Tanrı Şahidimdir (1971)
- Ölmeden Tövbe Et (1971)
- Görünce Kurşunlayın (1971)
- Aşk Uğruna (1971) - Civan Efe
- Son Hıçkırık (1971) - İlhami/Ferit
- Tarkan: Altın Madalyon (1972) - Tarkan
- Karaoğlan Geliyor (1972) - Karaoğlan
- Zulüm (1972) - Tarık
- Kırık Hayat (1972) - Orhan
- İtham Ediyorum (1972) - Aydın Hakman
- Takip (1972)
- Bir Pınar Ki (1972)
- Zorbanın Aşkı (1972) - Ömer
- Yalan Dünya (1972)
- Aşk Fırtınası (1972) - Refik
- Ölüm Dönemeci (1972)
- Sabu Kahraman Korsan (1972)
- Vukuat Var (1972) - Muzaffer
- Bitirimler Sosyetede (1973) - Veli
- Bir Demet Menekşe (1973) - Kenan Manizade
- Zambaklar Açarken (1973) - Oğuz Albatros
- Bataklık Bülbülü (1973) - Yusuf
- Aşk Mahkumu (1973) - Orhan
- Bitirim Kardeşler (1973) - Veli
- Tarkan: Güçlü Kahraman (1973) - Tarkan
- Siyah Eldivenli Adam (1973) - Şeker Ahmet
- Kaderim Kanla Yazıldı (1973)
- Kabadayının Sonu (1973)
- Şeytanın Kurbanları (1973)
- Düşman (1973) - Murat
- Sığıntı (1974) - Kemal Demir
- Erkeksen Kaçma (1974) - Ahmet
- Erkekler Ağlamaz (1974) - Yangın Mehmet
- Gaddar (1974) - Doktor Kemal
- Ölüm Tarlası (1974)
- Curcuna (1975) - Bülent
1980'ler:
- Şabaniye (1984) - Kendisi
- Öğretmen (1988)-Öğrenci Velisi
- Uyanık Gazeteci (1988) - Sarhoş
- Kim Bunlar Kim (1990) - kendisi
Yönetmenliğini yaptığı filmler:
- Tosun Paşa (1976)
- Cennetin Çocukları (1977)
- Sultan (1978)
- Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978)
- Şark Bülbülü (1979)
- Umudumuz Şaban (1979)
- Zübük (1980)
- Sevgi Dünyası (1980)
- Gol Kralı (1980)
- Annem Annem (1980)
- Mutlu Ol Yeter (1981)
- Gırgıriyede Şenlik Var (1981)
- Gırgıriye (1981)
- Davaro (1981)
- İffet (1982)
- Gözüm Gibi Sevdim (1982)
- Doktor Civanım (1982)
- Baş Belası (1982)
- Şalvar Davası (1983)
- En Büyük Şaban (1983)
- Çarıklı Milyoner (1983)
- Aile Kadını (1983)
- Şabaniye (1984)
- Bir Sevgi İstiyorum (1984)
- Ortadirek Şaban (1984)
- Sosyete Şaban (1985)
- Şendul Şaban (1985)
- Şaban Pabucu Yarım (1985)
- Keriz (1985)
- Gurbetçi Şaban (1985)
- Katma Değer Şaban (1985)
- Milyarder (1986)
- Yaygara 86 (1986)
- Deli Deli Küpeli (1986)
- Japon İşi (1987)
- Arkadaşım ve Ben (1987)
- Aile Pansiyonu (1987)
- Öğretmen (1988)
- Uyanık Gazeteci (1988)
- Sevimli Hırsız (1988)
- Deniz Yıldızı (1988)
- İnatçı (1988)
- Samanyolu (1989)
- Talih Kuşu (1989)
- Gülen Adam (1989)
- Koltuk Belası (1990)
- Duygu Çemberi (1990)
- Kızlar Yurdu (1992)
- Tanrı Misafiri (1993)
- Süper Baba (1993)
- Bizim Aile (1995)
- Yasemince (1997)
- Ah Bir Zengin Olsam (1999)
- Demir Leblebi (1999)
- Keloğlan-Süperoğlan (2000)
- Sınır (2000)
- Borsa (2000)
- Karate Can (2001)
- Şıh Senem (2003)
- Hababam Sınıfı Merhaba (2003)
- Ağa Kızı (2004)
- AB'nin Yolları Taştan (2005)
- Emret Komutanım (2005)
- Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)
- Amerikalılar Karadeniz'de 2 (2006)
- Zoraki Koca (2007)
- Hayat Güzeldir (2008)
Senaristliğini yaptığı filmler:
- Gol Kralı (1980)
- Davaro (1981)
- Çarıklı Milyoner (1983)
- Şabaniye (1984)
- Sosyete Şaban (1985)
- Şendul Şaban (1985)
- Deli Deli Küpeli (1986)
- Arkadaşım ve Ben (1987)
- Duygu Çemberi (1990)
Editör filmleri:
- Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)
KARTAL TİBET KİMDİR?
Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Kartal Tibet'in oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına girdi. Usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı. "Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ı sinemada canlandırdı.
"Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerde rol aldı. Beğeniyle izlenen filmleri ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'ın efsaneleri arasında girdi. İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, aralarında Kemal Sunal'ın rol aldığı 56 filmin yönetmenliğini yaptı. Türk Sineması'na 200'e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödül alan Tibet, son olarak 2006'da "Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar Karadeniz'de 2" adlı filmlerin yönetmenliğini üstlendi.
KARTAL TİBET ALDIĞI ÖDÜLLER NELER?
2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yıldırım Önal Anı Ödülü
2002 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü
KARTAL TİBET'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Caligula : Albert Camus - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960
Ekmek Parası : Félicien Marceau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959
KARTAL TİBET VEFAT MI ETTİ?
Usta oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet, 2 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 83 yaşında vefat etti.