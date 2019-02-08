Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi

Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini söyledi. Bakan Koca, "14 yaralıdan 1'i taburcu edildi, 7 yaralı yoğum bakımda, 6 yaralı da serviste. Azra Havva'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor, durumu orta ve kötü arasında" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: İHA
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